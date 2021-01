Occitanie - Voyage Itinérant en France : Canal des 2 Mers à vélo !

Quitter ses pénates pour gagner le grand air ? Soif d’ailleurs ou simple caprice à combler ?

Cap sur la France... Mais en mouvement s’il vous plait !

Et pour voir du pays, rien de mieux que l’itinéraire du Canal des 2 Mers à vélo® : 7 départements de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, un océan et une mer, des villes attrayantes et suffisamment grandes pour ne pas se marcher dessus, des villages discrets où poser le pied... Et autant d’occasions de faire de belles rencontres !

Pas besoin d’être surentraîné ou sportif de haut-niveau pour prétendre au voyage itinérant.

Retrouvez la liste ultra-complète pour bien préparer son escapade en page 3 du dossier de presse.

Et au fil des pages suivantes, une sélection de pépites à découvrir dans chaque département traversé !

Les avantages du voyage à vélo ?

- La liberté de mouvement, un vrai plus.

Le cyclotouriste peut planifier chacune des étapes de son expédition comme partir vers l’inconnu !

- Bouger aide à se sentir bien.

15, 30 ou 80 km par jour... Peu importe les distances parcourues, on en ressent les effets !

- Vous ne manquerez jamais d’essence mais aurez toujours besoin de carburant !

Les territoires traversés ne manqueront pas de stations gourmandes afin d’y remédier ;)

- Prendre son temps et faire de belles rencontres.

Les habitants dont les accents et les histoires invitent au dépaysement, autant que les paysages traversés.

- Idéal également pour... faire connaissance avec soi-même !

Satisfaction personnelle et dépassement de soi au programme. Pédaler rend l’esprit fécond.

De retour à la maison, fier du défi accompli, des kilomètres parcourus et des moments vécus, une seule question se pose : Quand est-ce qu’on y retourne ?!

>