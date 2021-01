Limoux - ACTIS annonce son partenariat avec la championne française de ski acrobatique Perrine Laffont en dev

ACTIS annonce son partenariat avec la championne française de ski acrobatique Perrine Laffont en devenant sponsor officiel

ACTIS annonce son partenariat avec la championne française de ski acrobatique Perrine Laffont en devenant sponsor officiel

À l’occasion de la journée mondiale du sport féminin du 24 janvier prochain et des 40 ans d’existence de l’entreprise, ACTIS, leader européen sur le marché des isolants réflecteurs alvéolaires, fait son entrée dans le monde du sport et officialise ce jour le sponsoring de Perrine Laffont ; une figure majeure du ski acrobatique français spécialisée dans l’épreuve à bosses. À travers cette coopération, ACTIS souhaite insuffler un vent de fraicheur à l’entreprise tout en réaffirmant une nouvelle fois les engagements qui lui sont chers et communs avec la championne.

UNE AMBASSADRICE DE MARQUE QUI INCARNE LES VALEURS D’ACTIS

Depuis toujours, ACTIS met un point d’honneur à démontrer la fierté de son ancrage local, son envie de se dépasser continuellement pour ses clients avec des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement dont l’impact carbone est limité et amélioré constamment. C’est à travers ces fondamentaux que le choix de la championne s’est fait tout naturellement pour ACTIS. En effet, bien que son univers soit distinct du monde de l’isolation, la jeune sportive et la PME familiale limouxine partagent des valeurs communes.

« Parce qu’elle est attachée à ses racines occitanes qui sont les nôtres ; parce qu’elle incarne à merveille les valeurs d’excellence, de performance, de respect ; parce qu’elle est engagée pour le respect de notre environnement ; nous sommes ravis d’avoir choisi Perrine Laffont, double championne du monde et championne olympique de ski de bosses comme ambassadrice de notre marque » - Laurent Thierry - Président Directeur Général d’ACTIS

Originaire du pays d’Olmes en Ariège et à tout juste 22 ans, Perrine Laffont est une championne de ski acrobatique français. Après déjà deux médailles mondiales remportées au championnat du monde de Sierra Nevada (Espagne) en 2017, elle a remporté le titre olympique de l’épreuve des bosses des Jeux Olympiques de 2018 en Corée. Également très active sur ses réseaux, Perrine transporte sa communauté jusque sur les pistes et leur permet de vivre avec elle les sensations propres aux compétitions sportives.

PALMARÈS

2019 – Championnat du monde de Park City (US) > Médailles d’Or et de Bronze

2018 – JO de P’yŏngch’ang (Corée) > Médaille d’Or

2018 – Distinction > Chevalier de la légion d’honneur

2017 – JO de Sierra Nevada (Espagne) > Médailles d’or et de d’Argent

« Je souhaite que chaque partenaire, que je choisis, partage des valeurs identiques aux miennes. Lors de ma rencontre avec ACTIS, j’ai, tout de suite adhéré et me suis reconnue dans des valeurs qui sont pour moi aujourd’hui essentielles dans le monde dans lequel nous vivons. Tant sur l’aspect performance que sur l’aspect ’environnemental, ACTIS est le sponsor idéal et je suis très fière d’écrire cette nouvelle histoire avec eux. » - Perrine Laffont – Championne Olympique de ski

UN ENGAGEMENT SUR LA DURÉE

Débutant dès le mois de janvier 2021, le partenariat qui unit ACTIS à la championne a pour vocation d’être renouvelé chaque année. Au programme, des évènements en commun tout au long de l’année, un soutien de la part des équipes d’ACTIS aux compétitions sportives et la mise en avant de cette relation de confiance sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Pour en savoir plus sur le partenariat et découvrir l’interview inédite de Perrine Laffont pour ACTIS, rendez-vous ici