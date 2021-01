Nîmes - Des trousses d'hygiène pour bébé pour les familles défavorisées.

DES TROUSSES D’HYGIÈNE BÉBÉ POUR LES FAMILLES DÉFAVORISÉES

Difficiles d’accès pour les parents en situation de grande précarité, les produits d’hygiène pour assurer la toilette et les soins des nourrissons sont pourtant indispensables aux bons gestes santé. La ville de Nîmes s'associe à des associations pour leur venir en aide.

La Ville de Nîmes fournit 400 trousses d’hygiène bébé

Identifié par ses associations partenaires, la ville de Nîmes a souhaité répondre à ce besoin urgent de fourniture d’hygiène qu’elle distribuera à 400 familles. Les kits sont composés d’une centaine de couches, de coton et de liniment, ils seront distribués à partir du 25 janvier, aux six associations partenaires de la Ville : Secours populaire, Secours Catholique, Association Protestante d’Assistance, Restos du Cœur, Ordre de Malte et Humanimes.

Une action qui s’inscrit dans la continuité de l’aide apporté aux femmes en situation de précarité au mois de décembre.

« les personnes en grande précarité qui souffrent d’un manque d’accès aux produits d’hygiène, sont particulièrement fragilisées » Dolores Orlay-Moureau, Déléguée à la santé, à l’hygiène et à la prévention des risques sanitaires.