Occitanie - La communication de Madame DELGA : mensongère ou ignorance...

Communication mensongère ou ignorance...

Communiqué de presse de Jean-Luc YELMA, Conseiller régional Rassemblement National d’Occitanie, Conseiller municipal de Miélan :

A quelques mois des échéances électorales, en cette période de crise sanitaire, la présidente de Région, Madame Delga, fait la promotion d’un Etat-Région protecteur. Dans les faits, c’est l’opacité qui caractérise cette Région, opacité d'ailleurs dénoncée par un média national qui a montré du doigt le versement d'un acompte de 1,3 million d'euros dans le cadre d'une opération visant à importer des masques chirurgicaux de Chine, au dirigeant de Tefilex Group, dirigeant qui figurait dans les Panama Papers.

Prenons un exemple : les masques « Occitanie Protect », que la Région vend partout dans les médias comme des produits « made in Occitanie ». Si le textile est effectivement tissé en Ariège, la fabrication est réalisée... en Tunisie !

Il s’agit premièrement d’une aberration écologique. Quel est le bilan carbone de cette opération qui consiste à envoyer des matières premières de l’autre côté de la Méditerranée puis de les rapatrier ensuite en région, une fois la fabrication réalisée ?

D’un point de vue économique, ensuite, il s’agit d’une atteinte flagrante au « Patriotisme régional » que la Région s'est engagée à soutenir...

On peut aussi parler du magnifique panier garni qu'ont reçu les agents de la Région Occitanie pour les fêtes de fin d'année et en particulier ceux qui adhérent au comité des œuvres sociales (le COS). D'un coté la Région prône « En Occitanie, j'achète dans ma zone » et de l’autre coté, le COS, financé par le Conseil régional, offre un panier garni où les produits viennent du Jura, du Haut-Rhin...

La propagande pré-électorale à outrance ne doit pas se moquer des habitants d'Occitanie : la période que nous traversons est douloureuse, nous avons besoin de vérité et non de duplicité.