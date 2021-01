Perpignan - Pas de répit pour les lois liberticides !

Pas de répit pour les lois liberticides !

Appel au rassemblement contre la loi « Sécurité globale » samedi 23 janvier à Perpignan, place de la Victoire, à 14 heures.

Le collectif d’organisations, dont la composition est indiquée en fin de communiqué, appelle à une nouvelle mobilisation à Perpignan contre la loi Sécurité globale ce samedi 23 janvier. Il donne rendez-vous place de la Victoire (Castillet) à 14 heures.

Il y a urgence pour que cette loi d’exception liberticide soit définitivement retirée. Elle contient de nombreuses atteintes au droit à la vie privée, à la liberté d’informer, au principe d’égalité, à la liberté de la presse, au droit de manifester. La dérive autoritaire est de surcroit accentuée par les décrets du 2 décembre permettant le fichage des opinions politiques et syndicales. Il en va également de la loi de programmation sur la recherche qui permet la répression de la contestation sur les campus universitaires. Sans parler du projet de loi sur le séparatisme, cyniquement renommé « projet de loi confortant le respect des principes de la République » (sic !).

Dans le prolongement d’une répression accrue au cours des dernières années contre les militants syndicalistes, la jeunesse, les gilets jaunes et toute forme de contestation, nous refusons qu’un cran de plus soit franchi. Non à l'amplification de la mise en place d'un système liberticide ! Non à la réduction des libertés de s’exprimer et de revendiquer ! Non à l’aggravation de la situation sociale !

Il ne peut y avoir de répit pour de telles lois liberticides ! Nous appelons toutes les organisations et tous les citoyens à se joindre au rassemblement de samedi.

AGAUREPS-Prométhée, groupes d’action de la France Insoumise, Libre Pensée 66, PG 66, POI 66, RCP 66, certains Gilets jaunes