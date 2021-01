Occitanie - La Région lance un guide 100 % numérique pour aider les jeunes à s'orienter après le bac

La Région lance un guide 100 % numérique pour aider les jeunes à s'orienter après le bac

Alors que s'ouvre la période des vœux sur Parcoursup, la Région Occitanie lance

« Cap vers le sup », un guide 100 % numérique dédiés aux lycéens et lycéennes. Accessible en ligne sur ordinateurs, tablettes et smartphones, mais également via les Environnement numérique de travail (ENT) des lycées, il contient toutes les informations sur les possibilités d'études dans le supérieur en Occitanie, des conseils pour bien s'orienter ainsi que des fiches détaillées sur les métiers, formations et secteurs d'activités. A découvrir sur : orientation.laregion.fr.

« Quels sont les métiers qui recrutent ? », « Qu'est-ce qu'un métier de demain » ? « Quelles sont les filières en transition » ?... Autant de questions auxquelles le guide « Cap sur le sup », conçu par la Région, permet de répondre. Cet outil 100 % numérique propose également des conseils sur les étapes à suivre pour bien choisir un métier ou une formation, ainsi que des informations très pratiques sur la vie étudiante, les dates clés sur Parcoursup ou encore les possibilités de formation près de chez soi. Sur le site, un moteur de recherche intégré facilite l'utilisation et permet de trouver des informations ciblées (par domaine d'études, par département...).

« Le choix d'une formation après le bac est un moment clé, parfois compliqué pour les jeunes et parents qui manquent d'informations et d'accompagnement. La crise sanitaire que nous traversons a pu renforcer pour certains le sentiment d'isolement et les doutes concernant la poursuite d'études dans le supérieur. Aujourd'hui, alors que les lycéens doivent déposer leurs premiers vœux sur Parcoursup, la Région les accompagne et met à leur disposition un outil accessible à tous, clair et évolutif, avec le guide en ligne « Cap sur le sup ». Il vient compléter le pack de solutions proposé par la Région avec nos Maisons de l'Orientation mais aussi avec des services de proximité dans les Maisons de la Région, les salons TAF, le site Me Former En Occitanie et le réseau d'aide à la recherche de stage pour les élèves de 3ème. La Région est résolument aux côtés des jeunes et de leurs familles pour les aider à trouver une formation qui corresponde à leurs attentes, leur permette de s'épanouir et de trouver un emploi », a déclaré Carole Delga à l'occasion du lancement du guide.

Le guide « Cap sur le sup » est le premier support d'une collection de publications (guides, magazines, etc) créée par la Région, « ID.Métiers », à venir et qui sera dédiée à l'orientation.