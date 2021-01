Montpellier - Centre de vaccination : à l'heure actuelle, la prise de rendez-vous n'est plus disponible.

Le centre de vaccination municipal mis à disposition pour lutter contre la COVID-19

La Ville de Montpellier s’associe à la Préfecture de l’Hérault et à l’ARS Occitanie afin de déployer la campagne de vaccination sur le territoire municipal. En effet, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, a proposé la mise à disposition du centre de vaccination municipal pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Situé au sein du quartier Antigone, aux Echelles de la Ville (entrée Polygone côté Antigone), il devient opérationnel ce 19 janvier, et permettra de vacciner dès son ouverture 25 personnes par jour, puis 60 personnes par jour, dès le 25 janvier. Il compte parmi les 5 centres de vaccination présents sur Montpellier et la vingtaine de centres ouverts sur le Département.

"La Ville et la Métropole de Montpellier souhaitent accompagner les autorités sanitaires pour déployer la campagne de vaccination sur notre territoire. C’est pour cette raison que nous avons proposé la mise à disposition du centre de vaccination municipal. Nous sommes prêts à mettre les moyens dont nous disposons au service de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Cette crise sanitaire a des conséquences économiques, sociales et psychologiques considérables. Il est urgent d'agir, d'unir nos forces, vite." M.Delafosse (Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole)

LE CENTRE DE VACCINATION DE LA VILLE DE MONTPELLIER OPÉRATIONNEL FACE A LA PANDÉMIE

Dans un premier temps, ce sont 6 personnes, un médecin, une infirmière, 2 secrétaires médicales, un membre du corps médical, qui assureront le fonctionnement du centre municipal et permettront la vaccination des personnes éligibles, et notamment les seniors de plus de 75 ans. Un agent du CCAS sera également présent pour accompagner au mieux les personnes âgées dans leur parcours de vaccination.

A leur arrivée, les patients seront accueillis pour remplir une fiche de renseignement. Ils seront ensuite reçus pour la consultation médicale préalable, avant de se faire vacciner, puis resteront pendant 15 minutes, sous surveillance médicale, comme le veut la procédure.

Situé 2 place Paul-Bec, le centre de vaccination est ouvert, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, uniquement sur rendez-vous. Deux possibilités pour prendre rendez-vous :

Sur internet, via le site Doctolib à l'adresse : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/montpellier/centre-de-vaccination-ville-de-montpellier

Ou par téléphone, via la plateforme départementale téléphonique joignable au 0 809 54 19 19.

SE FAIRE VACCINER A MONTPELLIER

Pour rappel, les personnes éligibles à la vaccination à la date du 18 janvier, sont les professionnels de santé, les professionnels des services d’aide à domicile âgés de plus de 50 ans et/ou présentant une condition médicale vulnérable à la Covid-19, les seniors de plus de 75 ans, ainsi que les personnes présentant des pathologies à hauts risques, quel que soit leur âge.

Quatre autres centres sont également accessibles à Montpellier sur rendez-vous :

le CHU,

la maison médicale de garde de la rue des Tourterelles,

le centre Bouisson-Bertrand

la clinique du Millénaire.

Pour prendre rendez-vous dans l’un de ces centres, il est possible de :

consulter la liste des centres ouverts, avec leurs coordonnées, sur sante.fr

se connecter sur Doctolib.fr et sélectionner l’un des créneaux proposés ;

de contacter le 0 809 54 19 19.

Les séniors qui ont besoin d’un accompagnement afin de faire leur démarche, peuvent se rapprocher du CCAS au 04 99 52 77 00.