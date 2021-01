Occitanie - Mardi 19 janvier : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1512 hospitalisations en cours ce soir (+118) dont 157 en réanimation (+16), et à ce jour 2383 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+48 en 4 jours).

Du 4 au 19 janvier, 57 247 personnes ont déjà été vaccinées dans notre région (dont 19 138 personnes prioritaires et 38 109 professionnels), 8 228 d’entre elles ont été vaccinées ce mardi 19 janvier en Occitanie.

En 15 jours, plus de 57 000 personnes ont déjà été vaccinées en Occitanie. Très rapidement, 118 centres de vaccinations ont été déployés dans toute la région et 83 000 rendez-vous y ont déjà été fixés pour la vaccination des personnes prioritaires de plus de 75 ans ou pour les patients les plus à risque face au virus du fait de leur état de santé. Dans le même temps, la vaccination a déjà été organisée dans 300 EHPAD et Unités de soins de longue durée. Elle se poursuit cette semaine dans 220 établissements supplémentaires.

Ces indicateurs témoignent d’un engouement très fort en faveur de la vaccination. Le gouvernement a rappelé son engagement à y répondre progressivement avec tous les acteurs de santé mobilisés : toutes les personnes volontaires pourront bénéficier d’un vaccin au cours des prochaines semaines. Les opérations de vaccination sont organisées sur rendez-vous préalable, au fil des livraisons de vaccins. Ces rendez-vous ne peuvent être immédiats pour tous. Les vaccins sont livrés de façon régulière. Dès que de nouvelles doses sont disponibles, de nouveauxrendez-vous sont proposés dans les centres de vaccination.