Europe - Vaccins contre le COVID-19: l'Union Européenne doit répondre avec unité et solidarité

Les députés ont largement soutenu l'approche commune de l'UE pour lutter contre la pandémie et ont demandé une transparence totale pour les contrats et le déploiement des vaccins.

Pendant le débat en plénière mardi, les députés ont échangé leurs points de vue avec Ana Paula Zacarias, secrétaire d'État portugaise aux affaires européennes, et Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire.

Une grande majorité de députés ont fait part de leur soutien en ce qui concerne l'approche unie de l'UE, qui assure un développement rapide des vaccins et garantit leur accès à tous les citoyens européens. Parallèlement, ils ont déploré le "nationalisme sanitaire", notamment les allégations de contrats parallèles signés par des États membres ou les tentatives de mise en concurrence. Afin de préserver la réussite européenne, l'UE doit répondre avec unité et solidarité, avec tous les niveaux de gouvernement travaillant ensemble, ont déclaré les députés.

Ils ont demandé que les conditions des contrats entre l'UE et les entreprises pharmaceutiques impliquant des fonds publics soient totalement transparentes. Les récents efforts de la Commission autorisant les députés à consulter un contrat incomplet ont été jugés insuffisants. Les députés ont réaffirmé que seule une transparence totale pouvait contribuer à lutter contre la désinformation et à instaurer la confiance dans les campagnes de vaccination en Europe.

Par ailleurs, les participants au débat ont reconnu la dimension internationale de la pandémie de COVID-19, qui nécessite des solutions mondiales. L'UE a la responsabilité d'utiliser sa position de force pour soutenir ses voisins et partenaires les plus vulnérables. La pandémie ne pourra être vaincue que lorsque tous les citoyens disposeront d’un accès égal aux vaccins, et pas seulement dans les pays riches, ont ajouté les députés.

Le débat a également abordé d'autres questions, telles que la nécessité de disposer de données nationales comparables et d'une reconnaissance mutuelle des vaccinations, le besoin d'éviter les retards et d'accroître la rapidité de la vaccination, ainsi que le caractère non constructif d’imputer tout échec à l'UE ou à l'industrie pharmaceutique.

Prochaines étapes

La Commission européenne devrait publier ce mardi 19 janvier une communication supplémentaire sur la stratégie européenne concernant le COVID-19. Les dirigeants de l'UE débattront de l’évolution de la pandémie lors de la réunion du Conseil européen du 21 janvier.

Contexte

Le 22 septembre 2020, le Parlement a organisé une audition publique intitulée "Comment garantir l’accès des citoyens de l’Union aux vaccins contre le COVID-19: enjeux en matière d'essais cliniques, de production et de distribution". Lors de la session plénière de décembre 2020, le Parlement a exprimé son soutien à l’autorisation rapide de vaccins sûrs. Le 12 janvier dernier, les députés ont déploré le fait que le manque de transparence alimente l'incertitude et la désinformation concernant la vaccination contre le COVID-19 en Europe.