Rodez - Un Ruthénois prend le commandement d'une frégate de la Marine Nationale.

UN RUTHÉNOIS PREND LE COMMANDEMENT DE LA FREGATE DE TYPE LA FAYETTE COURBET

Ce mardi 19 janvier 2021, le vice-amiral Daniel Faujour, chef d'état-major de la Force d'action navale, a fait reconnaitre le capitaine de frégate (CF) Florian El-Ahdab comme commandant de la frégate type La Fayette (FLF) Courbet, en remplacement du CV Guillaume Tandonnet.

Au cours des 18 mois de commandement du CV Guillaume Tandonnet, l’équipage du Courbet a participé à deux opérations majeures. De novembre 2019 à mars 2020, déployé en océan Indien et le golfe Persique, le Courbet fut le premier bâtiment engagé dans l’opération européenne Agenor qui vise à garantir la liberté de navigation dans le golfe et le détroit d’Ormuz tout en protégeant les intérêts économiques français et européens. Au cours de cette mission, le Courbet a également réalisé trois saisies de drogues d’un total de plus de huit tonnes de résine de cannabis. En juin 2020, le Courbet fut déployé au titre de la Force maritime européenne « EUROMARFOR » intégrée à l’opération de l’OTAN Sea Guardian contribuant à la sécurité maritime en Méditerranée centrale. Depuis octobre 2020 le Courbet est posé sur la ligne de tins du bassin Castigneau 3, dans la base navale de Toulon. Cette manœuvre marque le lancement du programme de rénovation-mise à niveau dont bénéficieront trois des cinq FLF de la Marine nationale. L’objectif est de doter le Courbet de nouvelles capacités opérationnelles et de prolonger sa durée de vie jusqu’à 2032.

Le CF El-Ahdab est né à Rodez dans l’Aveyron et a grandi à Bozouls. Après avoir fréquenté les bancs du collège Louis Denayrouze d’Espalion, puis le lycée Foch de Rodez, il poursuit des études supérieures qui lui permettent finalement d’intégrer l’École Polytechnique en 2001.

A sa sortie en 2004, il rejoint le corps des officiers de Marine. De spécialité « lutte sous la mer » (LSM), il est affecté sur le patrouiller La Boudeusede 2005 à 2007. A son retour en métropole, il rejoint l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) et après la formation initiale de sous-marinier, prend part à 3 déploiements sur les SNA Saphir, Perle et Casabianca entre l’été 2007 et l’automne 2008. Il suit ensuite les cours de l’Ecole des systèmes de combat et des armes navales, dans la spécialité « lutte au-dessus de la surface » (LAS). A partir de l’été 2009, il exerce les fonctions de chef de service LAS et d’officier de quart opérations à bord de la frégate anti sous-marine Jean de Vienne, puis en 2014, il est désigné comme commandant adjoint équipage à bord de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. A l’été 2015, il prend le commandement du chasseur de mines Eridan. A l’issue de ce commandement, il exerce pendant quelques mois la fonction d’officier de programme LSM et rénovation-mise à niveau des FLF au sein de l’état-major de la Marine. Après sa formation à l’Ecole de Guerre, il est affecté en 2018 à la Direction des ressources humaines du ministère de la défense comme chargé de mission auprès du Directeur. A l’été 2020, il rejoint l’état-major de la force aéromaritime de réaction rapide à Toulon. Il prend le commandement de la frégate Courbet le 19 janvier 2021.

Le CF El-Ahdab est marié et père de 2 enfants.

