Lunel - Renforcer la sécurité dans les établissements scolaires.

Renforcer la sécurité dans les établissements scolaires

Afin de renforcer la sécurité dans les établissements scolaires, la Ville de Lunel a choisi d'équiper les écoles d'alarme anti-intrusion.

En effet, la sécurité est une priorité pour la Municipalité, d'autant plus lorsqu'elle concerne quelques 2 500 jeunes Lunellois. Même si les écoles de la cité sont déjà bien encadrées à ce sujet, la Ville de Lunel s'est demandée ce qu'il fallait entreprendre pour améliorer la sécurité de ses établissements.

En 2017, des travaux et des aménagements avaient été effectués dans l'ensemble des écoles de la ville.

Des visiophones ont été installés à l'entrée des 13 écoles. Et toutes les classes avaient été dotées de boutons moletés, dispositif qui permet dès la fermeture de la porte, de ne pas pouvoir entrer ou sortir de la classe sans utiliser le bouton spécial. Aujourd'hui, pour aller plus loin, la Ville va mettre en place un système d'alarme anti-intrusion attentat, en plus des alarmes déjà installées.

Les travaux vont débuter au cours du premier trimestre de cette année, au rythme de deux écoles par vacances scolaires. S'il le faut également les mercredis, période où les classes sont vides. Rappelons qu'en 2019, la Ville avaient choisi de tester un tel dispositif et d'équiper les écoles Mario Roustan et Gambetta.

Concrètement, des boîtiers seront installés dans des classes, hors de portée des élèves. L’alarme anti-intrusion attentat permettra de déclencher un message d’alerte et d’avertir immédiatement la police municipale en cas d’intrusion. Un bouton permettra également aux enseignants ou aux encadrants d’activer l’alarme manuellement. En cas d'intrusion, le dispositif déclencherait également un message à l'intention de l'intrus.

Ces travaux nécessiteront un investissement de 68 000 € HT. Dans le cadre du FIPD (Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance), la Ville de Lunel a reçu des subventions de la part de l’État, dont 62 000 € dédiés au dispositif anti-intrusion.

Un dispositif réactif, immédiat et donc efficace Pour Stéphane Alibert, adjoint chargé de la sécurité, "Le premier rôle de ce dispositif est de minimiser au maximum les risques ." Et de préciser, son efficacité réside aussi dans sa rapidité : "Le signalement se fait en temps réel auprès du poste de police municipale, ce qui permet aussi de diminuer au maximum le temps de réactivité", explique-t-il. Et Sonia Mokaddem, adjointe à l'enfance et à la jeunesse d'ajouter : "L'annonce de la généralisation de cette alarme anti intrusion sur l'ensemble des écoles a été très bien accueillie par les enseignants et par les représentants des parents d'élèves lors des conseils d'écoles du début d'année scolaire. C'est un soulagement car ce système était très attendu par le personnel enseignant. Il va permettre de simplifier les exercices de simulation de mise en sûreté et de mieux protéger les enfants. Notre volonté était de répondre au plus vite à ce besoin essentiel de sécurisation des écoles de notre ville."

La Ville compte également poursuivre ces aménagements pour sécuriser les écoles avec l'installation de rideaux occultant pour toutes les fenêtres de classes donnant sur la voie publique. Ainsi depuis deux ans, petit à petit, trois écoles ont été dotées de ce matériel, il en reste donc encore dix à traiter. La Ville travaille également sur les cours d'écoles. L'objectif est d'occulter les grilles des cours d'écoles pour réduire le champ de vision de personnes à l'extérieur. Pour le moment, les services réfléchissent à la solution adéquate pour les cours des écoles Victor Hugo et Gambetta qui allierait esthétisme et occultation. Pour ce dossier, la Ville de Lunel a déjà obtenu une subvention de 32 866 € de la part de l’État. L'objectif est que tout soit en place pour la rentrée de septembre 2021.

Pour rappel :

Des mesures existent déjà pour mettre en sécurité les enfants dans les écoles. En effet, chaque établissement scolaire est doté d'un PPMS – Plan Particulier de Mise en Sûreté des écoles. Ce document obligatoire vise à aider les directeurs d'établissements et leurs équipes à se préparer face à un accident majeur. L'objectif est de leur permettre de réagir et d'adopter les comportements appropriés dès les premières minutes en cas d'un éventuel accident majeur. À Lunel, dans chaque école, les enseignants et directeurs ont donc élaboré leur PPMS, en lien avec les services de la Ville.