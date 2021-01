Béziers - Un événement numérique proposé dans le cadre de la Nuit de la lecture 202.

Lo CIRDOC - Institut occitan de cultura vous convie à "Las paraulas estèlan la nuèit" Événement numérique proposé dans le cadre de la Nuit de la lecture 2021 (opération nationale)

Le jeudi 21 janvier à 17:30 sur la page Facebook de l'établissement.

Presentacion de l'eveniment

À l’occasion des Nuits de la lecture 2021, le CIRDOC – Institut occitan de cultura mettra à l’honneur les voix occitanes de la littérature en vous proposant une série de publications et de contenus numériques dédiés à quelques-unes des figures artistiques et intellectuelles occitanes des XXe et XXIe siècles.



Le 21 janvier prochain à partir de 17h30 sur la page Facebook de l’établissement (@oc.cultura), laissez les paroles de ces femmes et de ces hommes étoiler votre nuit.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le 21/01 en fin de journée sur la page Facebook de l’événement, nous vous proposerons une série de publications numériques et de lectures captées. Une soirée pensée en trois temps.

Vous découvrirez tout d’abord les portraits des 9 personnalités représentées ainsi que quelques extraits de leurs textes emblématiques, enregistrés pour l’occasion par une série d’invités qui nous ont apportés leur concours.

Une édition 2021 des Nuits de la lecture qui sera particulièrement dédiée aux voix poétiques féminines puisque l’événement accueillera également la jeune auteure Pauline Kamakine autour de l’anthologie Paraulas de hemnas parue en 2020 aux éditions Reclams mettant à l’honneur de nombreuses représentantes de la poésie occitane contemporaine.

La soirée se poursuivra ensuite en une scène ouverte, offrant une vitrine aux auteur.es actuel.les mais également aux lecteurs de tous horizons.