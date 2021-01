Montpellier - LMR dénonce la dérive dogmatique animaliste à Montpellier.

LMR dénonce la dérive dogmatique animaliste à Montpellier

Le 23 décembre 2020, la mairie de Montpellier dénonce des baux de chasse sur deux territoires appartenant à la ville. Somme toute sur une petite surface de 70 hectares, mais on reconnait là un message politique dans l’air du temp ; le chasse basching, l'agribashing...

Poussé par l’idéologie antispéciste de l’adjoint Monsieur Ariztegui, et soutenu par l’Aspas (Association pour la protection des Animaux Sauvages), la décision du Maire Michel Delafosse d’interdire la chasse sur les territoires de sa Commune est à courte vue car au cours des deux dernières années la Fédération des chasseurs de l’Hérault avait pu reprendre 183 sangliers grace à des cages-pièges ! Cette collaboration va bien sûr cesser. Ce type de décision dogmatiquement antichasse aura des conséquences car nous allons rapidement pouvoir constater l’ampleur des dégâts de sangliers et les problèmes qu’ils vont poser à la circulation. À moins que Montpellier souhaite devenir un nouveau « Canton de Genève » avec cet indispensable besoin de régulation qui se fera plus discret (tirs de nuit) mais avec un coût important pour les contribuables ; garderie spécialisée et engrillagement. Quant au Maire de Montpellier, nous lui suggérons d’aller visiter le Parc de Valfanjouse, 500 hectares clos situé dans le Vercors (Drôme). Il y verra là-bas l'impossibilité qu’a l’Apsas pour gérer une population de sangliers (entre autres cerfs élaphes, cerfs sikas, daims et mouflons), sans prélèvement. C’est beau la Nature, mais ce n’est pas immuable ! La roue tourne toujours.

Pour le Mouvement de la ruralité les ruraux devront s’en souvenir aux prochaines élections !