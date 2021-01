Haute-Garonne - La République en Marche en Haute-Garonne vous présente les vœux du mouvement pour 2021.

Alice DAUSSE, Référente Départementale de la République en Marche en Haute-Garonne vous présente les vœux du mouvement pour 2021.

L’année 2020 a démontré la résilience et le civisme des français. Les haut-garonnais n’ont pas fait exception et se sont illustrés en faisant preuve de solidarité et d’inventivité pour traverser cette crise. Ils se sont mobilisés pour soigner, nourrir, éduquer, protéger. Ensemble nous en sortons encore plus unis, et en ayant beaucoup appris.

Pour réussir à sortir de cette situation, nous avons des outils formidables à notre disposition, offerts par la science, la solidarité européenne, et le plan de relance. Nous souhaitons que 2021 apporte l’espoir et l’optimisme dont nous avons besoin pour vivre une année plus sereine.

Dans l'histoire de l'humanité, nous avons éradiqué certaines maladies grâce au vaccin.

Celui contre la Covid-19, proposé gratuitement, mais non obligatoire, peut nous permettre de retrouver notre vie d'avant. C’est une chance pour nous tous.

2021 sera aussi l’année où nous pourrons nous prononcer sur l’avenir de nos territoires. Les départements sont le coeur battant de notre solidarité et de notre cohésion territoriale, si importants après la crise que nous avons traversée. Les régions sont des moteurs pour l’action économique et nos transports, des piliers de notre future relance.

En tant que progressistes nous souhaitons proposer une alternative: développer des projets concrets qui répondent aux questionnements et aux besoins des français.

Les marcheurs sont des citoyennes et citoyens engagés qui partagent un socle de valeurs et la volonté de regarder la réalité en face pour mieux la transformer. Plus que jamais, 2021 est une opportunité pour poursuivre cet engagement. J’appelle tous les haut-garonnais qui souhaitent s’engager pour faire de cette nouvelle année un succès dans notre territoire à nous rejoindre.