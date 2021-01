Montpellier - Bilan de la collecte de déchets du 17 janvier sur les bords du Lez

Dimanche 17 janvier, avec une bonne vingtaine de volontaires éparpillés entre la Maison des étudiants et la pinède longeant le Lez et en moins de 2h :

6 kg de verre

8kg de "recyclable"

3kg de non-recyclable

2,1 kg de mégots secs (poids moyen d'1 mégot sec : 0,225g) soit plus de 9330 mégots = 9330 gestes réflexes, inconscients, automatismes à casser.

Pour mémo, nous étions au même endroit le 20/12/20, à une douzaine et sous la pluie...on peut dire que ce périmètre aura été finement dépollué : nous y retournerons pour constater combien de temps... il le restera.

D'ici-là, si la Préfecture continue de nous accorder un avis favorable, nous redonnerons rendez-vous au grand public le dimanche 7 février matin entre 9h30 et 10h (pour étaler l'accueil) devant le Pavillon Jean Nouvel du Bassin Jacques Coeur à Montpellier.



Cette nouvelle action sera proposée par le Comité de quartier Port Marianne et Sentinelles de Rivières dans le cadre de la Journée mondiale des Zones Humides : JMZH 2021