Occitanie - Forte mobilisation pour la vaccination des personnes âgées et des patients les plus à risque en Occitanie

Forte mobilisation pour la vaccination des personnes âgées et des patients les plus à risque en Occitanie.

Depuis son démarrage, la campagne de vaccination suscite un fort engouement en Occitanie. Elle va se déployer progressivement au cours de prochaines semaines, au rythme des livraisons régulières de vaccins.

En deux semaines, 42 287 personnes ont déjà été vaccinées en Occitanie : plus de 10 000 résidents dans près de 300 Ehpad ou Unités de soins de longue durée (USLD) qui ont commencé la vaccination ces deux dernières semaines, et plus de 30 000 professionnels prioritaires. La campagne se poursuit pour ces publics. Dès cette semaine, la vaccination démarre dans plus de 220 EHPAD ou USLD supplémentaires en Occitanie.

Ce lundi, la campagne de vaccination s’élargit aussi à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans et aux patients les plus à risque face au virus. Ces personnes prioritaires sont désormais accueillies sur rendez-vous dans 118 centres de vaccination déployés dans chaque territoire en Occitanie. Cette seconde étape de vaccination s’étale nécessairement sur les semaines à venir, au fil des livraisons régulières de vaccins. Elle bénéficie de l’engagement actif de nombreuses équipes soignantes, mobilisées avec l’appui des collectivités et

de partenaires institutionnels.

Déjà plus de 70 000 rendez-vous pour une première injection de vaccin

Depuis vendredi matin, la prise de rendez-vous pour la vaccination de ces personnes prioritaires a confirmé un très fort engouement :

A ce jour, plus de 70 000 rendez-vous ont été pris auprès des centres de vaccination en Occitanie, pour une première injection entre le 18 janvier et mi-février.

Vendredi dernier, 60 000 personnes ont appelé la plateforme téléphonique régionale ouverte au 0809 54 19 19.

Le site internet national www.sante.fr, a connu dès vendredi 15 janvier une activité extrêmement élevée avec 2,5 millions de visites, et jusqu’à 20 000 connexions par minutes. En appui, la carte interactive des centres de vaccination de la région reste accessible sur le site de l’ARS Occitanie, pour faciliter les démarches de prise de rendez-vous en ligne dans le centre le plus proche.

De nouveaux rendez-vous dès réception des doses supplémentaires

Conformément à l’engagement gouvernemental, toute personne volontaire pourra bénéficier de la protection d’un vaccin. Toute personne éligible qui n’aura pas pu prendre de rendez-vous dès ce vendredi pourra le faire au cours des prochaines semaines : en complément des rendez-vous qui sont encore disponibles au plan régional, le Ministère de la santé a rappelé que l’arrivée progressive des doses de vaccins permettra l’ouverture de nouveaux rendez-vous au cours des prochaines semaines.

A ce jour, environ 130 000 doses ont été reçues en Occitanie pour la vaccination des personnes prioritaires.

Ces livraisons se poursuivent chaque semaine. De nouveaux rendez-vous seront proposés dès la semaine prochaine dans la région : toutes les doses disponibles sont mobilisées dès leur réception pour accélérer lavaccination partout en Occitanie.