Mende - Point sur le maintien en ouverture et la fermeture des structures municipales et communautaires

Point sur le maintien en ouverture et la fermeture des structures municipales et communautaires à partir du 18 janvier 2021

Les déclarations gouvernementales de ce jeudi 14 janvier 2021 en matière de gestion de la crise sanitaire ont des répercussions sur l’accès de la population aux structures municipales et communautaires.

Restent ouverts aux horaires habituels :

- L’hôtel de ville, la mairie annexe et le Centre Intercommunal d’Action sociale Cœur de Lozère,

- La déchèterie,

- La médiathèque Lamartine,

- Le hall d’accueil de l’Antirouille de 12 h à 14 h du lundi au vendredi pour la pause déjeuner des ouvriers et employés,

- Les structures sportives de plein air sont maintenues ouvertes pour les mineurs,

- les services de garderie des écoles maternelles et primaires jusqu’à 18 h 15, en direction des parents amenés à travailler tardivement et qui ne peuvent pas adapter leurs horaires aux circonstances,

- La cantine scolaire dans les écoles maternelles et primaires, grâce aux mesures déjà en cours : non brassage des classes, déjeuner à la même table et à la même place, distanciation et autres gestes barrières,

- Les crèches

- Le marché (alimentaire uniquement) du samedi matin au rez-de-chaussée de l’Espace événements Georges-Frêche.

Sont fermés jusqu’à nouvel ordre :

- La piscine Marceau-Crespin (dans l’attente de la circulaire concernant l’accueil des scolaires),

- Les gymnases (sauf pour l’accueil exclusif des clubs professionnels),

- L’Antirouille et l’espace multimédia,

- La Maison Solidaire et la Maison de quartier François-Mitterrand (hors activités des centres de loisirs),

- Le restaurant de la Résidence Piencourt.

Continue d’être interrompue jusqu’à nouvel ordre :

- La saison culturelle 2020-2021 de la Ville de Mende Nous vous tiendrons informés des évolutions de la situation au vu des prochaines circulaires.