Cahors - Des fermetures anticipées d'équipements liées au couvre-feu.

Des fermetures anticipées d’équipements liées au couvre-feu.

Lors de sa conférence de presse du 14 janvier, le Premier ministre a annoncé un couvre-feu étendu de 18h à 6h sur tout le territoire métropolitain à partir de samedi 16 janvier.

Cette annonce a pour conséquence l’adaptation de l’organisation et du fonctionnement de certains équipements et services gérés par la Ville de Cahors et le Grand Cahors :

La fermeture des équipements jusqu’à présent ouverts pour usage scolaire, périscolaire et/ou extrascolaire, tels que le complexe aquatique Divonéo et les installations sportives couvertes.

La fermeture anticipée à 17h30 de la médiathèque, de l’école de musique, des centres sociaux (hors accompagnement à la scolarité), des espaces France services et de la ludothèque.

Les services d’accueil périscolaire et extrascolaire ainsi que la crèche « les Polissons » ne sont pas concernés par ces fermetures et continueront donc à fonctionner selon leurs horaires habituels.