Hérault - La meilleure eau gazeuse est Héraultaise !

On ne le dira jamais assez, l’eau est un bien précieux, d'autant plus en climat méditerranéen. Nous avons de la chance, l’Hérault dispose de formidables ressources naturelles.

haque jour, 500 millions de litres d’eau jaillissent des 300 points de captage du territoire. Une richesse géologique exceptionnelle qu'il faut préserver pour faire face au réchauffement climatique et à l’évolution démographique ! Alors que 96 % de l’eau du robinet provient du sous-sol héraultais, un gros travail est réalisé pour lutter contre la pollution, notamment sur le traitement des eaux usées. Et pour s’assurer que les habitants de l’Hérault ont accès à une ressource la plus pure possible, les nappes phréatiques sont régulièrement analysées. Il leur suffit d’ouvrir le robinet pour boire une eau de qualité sûre et de faible coût. Ceci n’empêche pas de déguster, aussi, les eaux minérales naturellement pétillantes La Salvetat et Vernière. Mais attention : si s’hydrater est un geste quotidien essentiel, économiser l’eau en est un autre.

Ça pétille !

En 2019, l’eau Vernière a été classée meilleure eau gazeuse au Concours international des Eaux Gourmet organisé par l’Agence pour la valorisation des produits agricoles. Et c'est à Lamalou-les-Bains, en plein cœur du parc régional du Haut-Languedoc que cette eau aux fines bulles pétillantes jaillit et doit son excellence. Avec une teneur en minéraux essentiels de 1400 mg/L, dont un très apport en calcium, magnésium et bicarbonates, ses vertus minérales et digestives sont largement reconnues. Vernière est commercialisée par le groupe Roxane, propriétaire des eaux Cristalline et Vichy-St-Yorre.

Clair comme de l’eau de roche

Implantée au Pouget, l’entreprise Nereus propose des équipements de retraitement des eaux usées totalement innovants.

Et si on valorisait l’eau recyclée tout en protégeant l’environnement ? Au Pouget, l’entreprise Nereus fondée en 2013, fabrique des machines qui séparent l’eau des autres composants d’un liquide. Grâce à l’utilisation de membranes céramiques, ce procédé innovant et breveté, permet de trier les eaux usées, boues de méthanisation, effluents agroalimentaires et eaux porteuses de microalgues et d'en extraire une eau potable de très haute qualité

Les autres matières sont réutilisées comme engrais ou pour produire du biogaz.