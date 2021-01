France - Covid19 - Les annonces du gouvernement ce jeudi 14 janvier 2021

Le Premier ministre a annoncé la généralisation du couvre-feu à 18 heures.

Autour de Jean Castex, ce jeudi soir 14 janvier 2021, pas moins de six ministres : Olivier Véran (Santé), Jean-Michel Blanquer (Education nationale), Bruno Le Maire (Economie et Finances), Elisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur).

Les annonces du gouvernement ce jeudi 14 janvier 2021 :