Montpellier - Michaël Delafosse élu président de la Fédération Hospitalière de France Occitanie.

MICHAËL DELAFOSSE ELU PRESIDENT DE LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE OCCITANIE

Ce lundi 11 janvier, les administrateurs de la Fédération Hospitalière de France Occitanie ont élu à leur présidence Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole, pour un mandat d'une durée de trois ans. La FHF Occitanie rassemble 200 établissements de santé et médico-sociaux publics et 95 000 professionnels de santé adhérents, sur l'ensemble des 13 départements de la Région.

Fortement impliqué dans les questions de santé publique en tant que Président du Conseil desurveillance du CHU de Montpellier, Michaël Delafosse mettra son expérience et son énergie au service de la valorisation de l'hospitalisation publique. Au cœur d'une crise sanitaire sans précédent, le service public a fait la preuve de son rôle incontournable dans la cohésion sociale et territoriale ainsi que la protection de nos concitoyens.

" Je suis très honoré de devenir un des porte-paroles de la Fédération Occitanie. L’hospitalisation publique a fait la remarquable démonstration de son efficacité dans la gestion de la crise sanitaire. Elle doit être confortée pour relever les nombreux défis qui l’attendent. Elle doit les aborder avec confiance car ses atouts sont nombreux. Nous avons un rôle essentiel à jouer auprès des pouvoirs publics et de l'opinion et il nous appartient de défendre la singularité et l'identité propres aux secteurs sanitaire, médico-social et de la santé mentale", souligne Michaël Delafosse, dans une lettre adressée aux adhérents.

Au lendemain de l'annonce par le Premier ministre du déblocage de 1,2 milliard d'euros pour rénover les établissements de santé d'Occitanie, deux priorités seront au centre du mandat du nouveau Président de la FHF Occitanie :

Peser dans le débat public et les choix stratégiques à venir en matière d’attractivité, de démographie, d’investissement et de financement, en ces temps de transformation profonde de notre système de santé.

Fédérer l'ensemble des acteurs, élus, médecins, directeurs, administrateurs, autour d'un projet qui rassemble, afin d'agir sur la qualité de l'accueil et de la prise en charge des patients à l’hôpital comme dans les établissements médico-sociaux et du secteur de la santé mentale.

Ce mercredi 13 janvier, s’est tenue une Assemblée Générale de la FHF Occitanie. Elle a été l’occasion pour Michaël DELAFOSSE de redire son ambition pour la fédération, et d’affirmer sa conviction qu’«en assurant une offre de soin de qualité sur l’ensemble du territoire d’Occitanie, nous veillerons au développement équilibré de notre région. C’est indispensable pour mieux maîtriser notre croissance démographique qui ne peut être supportée quasi exclusivement par les grandes métropoles. »