Perpignan - Décès de Marielle de Sarnez : l'hommage de Louis Aliot.

Décès de Marielle de Sarnez : l’hommage de Louis Aliot, maire de Perpignan

« C’est avec émotion que j’ai appris le décès de Marielle de Sarnez. Si la politique est faite de débat et parfois de clivages, elle est aussi faite de rencontres avec des personnalités engagées, respectueuses et chaleureuses. Marielle de Sarnez était de celles-là.

Je tiens à saluer l’engagement sans faille et la grande fidélité à ses idées de cette véritable professionnelle et passionnée de politique. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, avec une pensée particulière pour François Bayrou, à qui j’adresse toute ma sollicitude. »