Occitanie - Carole Delga : nous devons concilier solidarité nationale et confinement territorial.

Carole Delga : « nous devons concilier solidarité nationale et confinement territorial »

La présidente de Région, Carole Delga, appelle le gouvernement à prendre des mesures justes et adaptées à la situation de chacun des territoires. L'Occitanie va pour sa part prendre de nouvelles mesures concrètes pour protéger et soutenir la population.

« La propagation du virus ne doit pas redevenir incontrôlable comme cela est actuellement le cas dans certains en Europe. Je suis convaincue que les Français sont prêts à accepter certaines nouvelles mesures, à deux conditions : qu'elles soient justes, adaptées à leur situation et que parallèlement toutes les énergies soient mises dans l'accélération de la vaccination.

Concernant les mesures de lutte contre la propagation du virus, si la situation n'est pas la même dans le Gers, dans le Bas-Rhin ou le Finistère, je constate que dans ma région, les habitants se déplacent et se réunissent beaucoup le dimanche, pour des rencontres entre amis ou en famille, voire des balades ou des week-ends à la campagne, propices à la circulation du virus car les gestes barrières sont moins respectés. Ces pratiques sont préoccupantes et essaiment de fait l'épidémie d'un territoire à l'autre...

Je propose donc de concilier une mesure de solidarité nationale responsable : un confinement généralisé le dimanche, tout en territorialisant les mesures plus restrictives de couvre-feu à 18h et de confinement le week-end entier. Lorsque la circulation du virus est faible, il ne me semble pas cohérent d'imposer des restrictions qui bousculent totalement l'organisation des familles, des salariés. »

Une attention particulière concernant l'enseignement, notamment les étudiants : la Région va faire des propositions

« Je suis préoccupée par la situation de l'école : il faut tout faire pour maintenir le lien éducatif car le premier confinement a été difficile du point de vue du décrochage scolaire. Surtout, la situation des étudiants est inquiétante, tant sur le plan éducatif que social et humain. La Région s'est déjà pleinement mobilisée en fournissant des ordinateurs portables et des clés 4G aux universités pour permettre de réduire la fracture numérique, particulièrement pour les étudiants les plus en difficulté, et en fournissant des produits frais et locaux. Au vu de la situation particulièrement alarmante, je ferai dans les prochains jours de nouvelles propositions concrètes pour le soutien aux étudiants. »

L'Occitanie va lancer un transport à la demande pour faciliter la vaccination

« La proposition des Régions à l'Etat de mieux prendre en compte les territoires commence à être entendue. Ainsi, le gouvernement a mis en place des rencontres départementales, sous l'égide des préfets, qui vont réunir l'ensemble des partenaires locaux, mobilisés dans la lutte contre l'épidémie. La Région Occitanie va y prendre tout sa part : j'ai d'ores et déjà décidé de mettre en place un transport à la demande qui va permettre aux personnes isolées concernées par la vaccination de se rendre dans leur centre le plus proche.

Encore une fois, les élus locaux sont en mesure de contribuer par leur connaissance et les moyens dont nous disposons pour agir concrètement et rapidement dans chacun de nos territoires. Pour lutter contre la maladie et la crise économique, et protéger et soutenir la population, nous devons former qu'une seule et même équipe. »