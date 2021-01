Carcassonne - Election de la nouvelle Présidente de la Jeune Chambre Economique de Carcassonne

La Jeune Chambre Economique de Carcassonne a élu sa nouvelle Présidente pour 2021 !

Amandine Gayet, 37 ans, a été élue Présidente par les membres de la Jeune Chambre Économique de Carcassonne qui rassemble des leaders citoyens de 18 à 40 ans.

C’est un fondement à la Jeune Chambre Économique (JCE) : chaque année un nouveau membre préside l’association locale ! La transmission et le collectif font partie de l’ADN de la Jeune Chambre Économique qui parmi ses nombreuses missions sur le territoire permet à ses membres de se former à la prise de responsabilité et à l’engagement citoyen.

En 2021, c’est Amandine Gayet qui a été élue Présidente. Cette chargée d’affaires dans un incubateur & pépinière de startups de 37 ans a déjà pris plusieurs responsabilités au sein de cette communauté de jeunes acteurs citoyens en tant que Secrétaire Générale puis Vice-Présidente Communication au niveau local. Cette année, elle est également déléguée à la Formation, un axe central de son programme et qui lui tient à cœur.

Amandine sera épaulée par 3 autres membres de son bureau (de gauche à droite sur la photo); Laurent Tejedor - Secrétaire Général, Gabriel Robin - Trésorier et Frédéric Hervé - Immédiat Past Président; pour une année qu’elle souhaite axer sur le thème national du mouvement : L’optimisation des ressources pour allier un développement durable et économique. "Nous souhaitons en ces temps difficiles prouver plus que jamais que nous pouvons être une association impactante de membres engagés et performants, connue, désirable et incontournable sur son territoire », explique la nouvelle Présidente.

Nos objectifs pour l’année

Après une année 2020, ayant subie de plein fouet la crise sanitaire, l’engagement associatif des jeunes qui était d’ailleurs en augmentation de 36% depuis 6 ans (Source : France Bénévolat) est plus que nécessaire au sein des territoires. Les bénévoles de la Jeune Chambre Économique de Carcassonne sont prêts à relever les défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et demain :

Nos objectifs sont, par nos actions en cours et à venir, de :

Sensibiliser la population à l’ utilisation des déchets ressources

la population à l’ Sensibiliser , notamment la jeunesse, à l’entreprenariat afin de faire grandir notre territoire

, notamment la jeunesse, à afin de faire grandir notre territoire Maintenir des actions “flash” comme, par exemple, l’action les Trophées de la vie sur le don du sang

D’autres actions sur le social ou l’humanitaire seront également étudiées car nous sommes et resterons une association qui s’engage pour le territoire et ses besoins”.

Outre la mise en place de projets d’intérêt général pour impacter positivement le territoire carcassonnais, la JCE de Carcassonne proposera également tout au long de l’année à ses membres des formations pour acquérir de nouvelles compétences et leur permettre de devenir des acteurs du changement. La dernière en date avait pour thème la prise de parole en public. « Nous sommes ouverts à tous les jeunes de 18 à 40 ans, quelle que soit leur situation professionnelle. Nous nous positionnons comme un révélateur de leaders citoyens, avec l’objectif de proposer un parcours bénévole, tourné vers l’apprentissage de la citoyenneté active et visant à déclencher de futures prises de responsabilités, qu’elles soient professionnelles, politiques ou associatives, conscientes des enjeux sociétaux ».

Si vous souhaitez découvrir notre mouvement, venez assister la cérémonie des vœux 2021 qui aura lieu le jeudi 28/01 à 19h, 100% en digital et ouvert à tous. Cette soirée a pour but de dresser le bilan de l’année 2020, de présenter les perspectives 2021 et de faire la passation avec le nouveau bureau. A suivre en direct depuis chez vous via nos pages Facebook et Instagram : @jce.carcassonne

A propos de la Jeune Chambre Économique Française :

Depuis 70 ans, la Jeune Chambre Économique Française rassemble une communauté de citoyens de 18 à 40 ans. Ensemble, ils relèvent les défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain et portent des projets d’intérêt général sur le territoire français. En construisant ces projets de façon collective et structurée et en recherchant des solutions aux problématiques rencontrées par les territoires, les membres se forment à la prise de responsabilités afin de révéler leur leadership. En 2020, la JCEF rassemble près de 2000 bénévoles engagés en France dans 125 Jeunes Chambres économiques locales. Elle est affiliée à JCI (Junior Chamber International) qui compte 200 000 leaders citoyens dans plus de 100 pays et agit en lien avec les Global Goals de l’ONU.

Pour en savoir plus : www.jcef.asso.fr