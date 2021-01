Hérault - Une société Héraultaise primée au CES de Las Vegas

Une société Héraultaise primée au CES de Las Vegas

C'est LE rendez-vous de l'innovation technologique. Malgré la crise sanitaire, le CES Las Vegas est bien de retour cette année, mais en mode virtuel et réduit. Et une société héraultaise vient de remporter le prix prestigieux, le "Top innovation award".

Le CES Las Vegas 2021 se déroule jusqu'à demain en virtuel et avec un nombre de participants réduits. Mais, cette année encore le grand rendez-vous mondial de la « tech » a récompensé les meilleurs innovations. Et une start-up héraultaise qui produit des télescopes portatifs a décroché un trophée prestigieux.

Le "Top innovation award" pour Vaonis

C'est Vaonis qui a reçu le « Top Innovation Award », la plus haute distinction du CES, remis cette année à 11 entreprises, dont une seule société française, Vaonis donc, primée pour « Vespera ». Son nouveau télescope grand public. Moins cher et plus petit que le modèle précédent « Stelina » qui avait également été récompensé il y a 2 ans. Fin 2020, « Vespera » s'est écoulé à 1.800 exemplaires en prévente pour une livraison à la fin de cette année.

L'opération a permis de lever plus de 2 millions d'euros.

La société Vaonis basée à Clapiers et créée en 2018 par Cyril Dupuy est en train de démocratiser l'astronomie grâce à ses appareils hybrides entre télescope et appareil photo.