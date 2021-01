Aude - Des arrêts en cascade dans la Police.

AUDE : DES ARRÊTS EN CASCADE CHEZ LA POLICE

Les policiers audois n'en peuvent plus. Les conditions de travail deviennent insoutenables dans le département et nombreux se sont arrêtés.

Des arrêts en cascade dans les effectifs de la police nationale de l’Aude. Des agents “au bout du rouleau” à cause d’une mauvaise gestion des emplois du temps. Les syndicats dénoncent un manque d’équilibre entre vies personnelles et travail. D’autant plus que les effectifs sont très mobilisés entre les attaques terroristes, les inondations, la crise de la covid ou encore la lutte contre les trafics en tous genres. Hier Bruno Bartoccetti, délégué de la région Sud au Syndicat SGP Police FO est venu soutenir ses collègues de Carcassonne et demander des solutions pour les agents. Mais pour l’instant rien n'est proposé, et les conséquences sont directes.

Photo d'illustration