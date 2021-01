Lunel - Des caméras piétons individuelles pour la Police municipale.

Des caméras piétons individuelles pour la Police municipale.

La ville de Lunel a choisi de doter sa Police municipale de cameras piétons individuelles.

Elles ont fait leur apparition à Nice, Marseille, Bordeaux Ajaccio... Aujourd'hui, nombres de villes ont équipé leurs agents de police de caméras piétons individuelles. Après une phase d'expérimentation, une loi votée en juillet 2018 a décidé de pérenniser ce dispositif. Les communes peuvent donc à nouveau solliciter l’autorisation officielle de recourir aux caméras mobiles. Les retours d'expérience et le bilan positif de l’utilisation de ce dispositif ont convaincu la municipalité de passer à l'action. Concrètement, la Ville a acheté 8 caméras piétons individuelles afin d'équiper au quotidien les équipes pendant leurs missions.

Pourquoi ce type de caméras ?

Ce qui prime avant tout dans l'utilisation d'un tel dispositif, c'est son effet dissuasif et apaisant. La caméra portée par un policier municipal pouvant être utilisée en tout lieu (public et privé), les personnes susceptibles d'être filmées sont plus responsabilisées et font preuve de plus de respect envers les agents. De fait, les conditions d'intervention des agents de la police municipale s'en trouveront améliorées. Les caméras piétons individuelles ont pour finalité de prévenir les incidents lors des interventions et de dissuader les comportements agressifs de certains individus (outrages, rébellions, agressions...). Le ton peut vite monter quelques fois lors des interventions de la PM et le simple fait d'annoncer que l'on va filmer l'intervention apaise aussitôt les tensions. Très souvent, la situation étant redevenue rapidement normale, l’enregistrement n'est même pas nécessaire !

Si la caméra piétonne individuelle est rassurante pour l'agent de police, elle l'est également pour l'administré : les villes utilisant ce dispositif constatent que leurs administrés ont une perception positive du port de telles caméras mobiles au sein de leur police municipale. C'est un climat de confiance qui s'instaure et la relation police-administrée est apaisée. Les caméras mobiles garantissent également un comportement professionnel de la part des agents municipaux qui, rappelons-le, sont eux aussi susceptibles d'être filmés. Ces enregistrements auront d'ailleurs un rôle pédagogique à jouer : ils seront utilisés lors de débriefing pour former les agents de police. Enfin, les images filmées en interventions seront des éléments de preuve lors de procédures judiciaires. Elles constatent l'infraction et permettent la poursuite des auteurs.

Mais attention, utiliser un tel dispositif ne va pas sans contraintes, pour le respect des administrés. L'utilisation des caméras mobiles est encadrée par la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Ainsi, les caméras sont portées de façon apparente par les policiers. Ces derniers sont tenus d’informer préalablement les usagers du déclenchement de l’enregistrement. De plus, un signal lumineux indique également le déclenchement de l'enregistrement. Enfin, quand il y a enregistrement – et ce n'est pas systématique, les images filmées arrivent dans un système sécurisé : les agents n'ont pas d'accès direct aux images et ne peuvent en aucun cas les modifier. Ces enregistrements sont stockés 6 mois avant d'être effacés, sauf en cas de procédure judiciaire.

Ainsi, cette semaine la Ville de Lunel a reçu ses caméras homologuées et dispensé une formation à ses agents pour une mise en service rapide. «Notre première motivation est de renforcer la sécurité des agents et de consolider le lien de proximité avec la population. Les caméras piétons sont un outil d'apaisement qui profite aux citoyens et aux policiers » déclare Stéphane Alibert, adjoint à la Sécurité et à la Prévention. « Avec l'extension de la vidéoprotection, l'arrivée des caméras piétons ou encore le projet de centre de supervision urbain, l'objectif de l'équipe municipale, c'est de gagner en efficacité dans les prochains mois ! »

Crédit Photo Ville de Lunel