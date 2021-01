Cahors - Annulation de la remise des Trophées des Sports 2020

ANNULATION TROPHÉES DES SPORTS 2020

Dans le contexte sanitaire actuel, rendant impossible tout rassemblement, la Ville de Cahors a pris la décision d’annuler l’édition des Trophées des sports habituellement organisée fin janvier. C’est la première fois en 28 ans que le monde sportif cadurcien ne se réunira pas pour fêter les champions de l’année précédente.

En effet, au-delà de la lutte contre la propagation de la Covid-19, la saison sportive écoulée a été interrompue au printemps 2020 pour de nombreux championnats affectant une grande partie des associations sportives de la ville, rendant impossible l’établissement d’un

palmarès.

Les présidents des associations ont été avertis dès la fin du mois d’octobre que l’édition des Trophées des sports 2020 n’aurait pas lieu. Une décision partagée avec l’Office des sports du Grand Cahors qui vient en appui de cette manifestation organisée par le service des Sports et Françoise Faubert, l’adjointe au maire en charge du sport, de la culture et de la vie associative.

Dans ce courrier, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, le maire de Cahors, témoignait de son attachement à cette manifestation et de son soutien au monde associatif : « Dans ce contexte particulier que nous traversons et dont je connais l’impact sur vos activités, j’ai pris

la décision après consultation des services concernés, de ne pas organiser de Trophées des sports 2020 qui devaient se dérouler fin janvier 2021. »

Début décembre, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE avait réitéré le soutien de la Ville de Cahors, lors de la manifestation des acteurs du monde culturel et sportif sur les allées Fénelon : « Vous occupez une place essentielle dans notre ville et je vous assure de notre total soutien pour faire vivre des secteurs essentiels à l’éducation, à l’épanouissement et au vivre ensemble. »

Dès que le contexte sanitaire le permettra, les Trophées des sports seront de nouveau organisés.