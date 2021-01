Occitanie - Pour l'ARS la situation épidémique se dégrade en Occitanie.

La situation épidémique se dégrade en Occitanie.

Mardi 12 Janvier 2021 : Le dernier point de l'ARS sur la situation sanitaire Covid19.

1340 hospitalisations en cours ce soir (+93) dont 135 en réanimation (+19), et à ce jour 2285 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+46 en 4 jours).

Les derniers indicateurs de suivi épidémiologique diffusés par Santé Publique France mettent en avant une nette augmentation de la circulation du virus en Occitanie. Les taux d’incidence ont fortement progressé ces derniers jours dans l’ensemble des départements de la région, pour se rapprocher voire dépasser 200 cas pour 100 000 habitants.

Cette augmentation touche actuellement toutes les classes d’âge et notamment les plus jeunes.

Entre la dernière semaine de 2020 et la première de 2021 les taux d’incidence ont augmenté en moyenne de 50% pour toute la population, 37% chez les plus de 65 ans et 82% chez les 10-20 ans.

Dans le même temps, on note une légère augmentation des taux de dépistage (+16% en Occitanie) et une plus forte augmentation des taux de positivité (+33% en Occitanie).

Ce signal d’alerte ne se traduit pas encore par un impact fort dans nos établissements hospitaliers et leurs services de soins intensifs ou de réanimation en particulier. Cependant, le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital pour COVID19 demeure à un niveau élevé en Occitanie et le flux de nouveaux patients hospitalisés tend à augmenter ces derniers jours.

Sur le terrain, les équipes soignantes sont d’ores et déjà mobilisées pour faire face à un nouveau rebond épidémique, le niveau d’activité actuel restant déjà proche de celui du printemps dernier. Enfin, à l’échelle régionale, le nombre de signalements de cas chez les résidents en Ehpad se stabilise à un niveau qui reste lui aussi assez élevé ces dernières semaines en Occitanie.

VACCINATION - Forte mobilisation pour le vaccin

La vaccination s’accélère et s’amplifie partout en Occitanie, pour protéger nos ainés et tous les professionnels prioritaires : soignants, sapeurs-pompiers ou aides à domicile âgés de plus de 50 ans et/ou présentant des facteurs de risque.

PERSONNES VACCINÉES : 17779 du 4 au 12 janvier 2021 dont :