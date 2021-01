Montpellier - Appel à manifester du Comité Local de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936/1945

Appel à manifester du Comité Local de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936/1945 - le SAMEDI 16 JANVIER

Le CLRR de Montpellier appelle à participer à la manifestation prévue ce samedi 16 janvier 2021 contre la loi sécurité globale et autres textes liberticides.

En effet, le gouvernement cherche à renforcer les capacités répressives de l’Etat dans le but de surveiller la contestation émanant des organisations politiques, syndicales, associatives ainsi que de préparer la répression de leurs militants.

Notre pays n’a pas besoin de plus de LBD, plus de fichage, plus de prison, mais au contraire plus de service public, d’hôpitaux, d’écoles publiques, d’emplois et de droits pour travailler et vivre.

Le départ est prévu à 11h00 à La Paillade. Un point de rendez vous plus proche du centre ville a également été donné à 13h30 Boulevard Gambetta, face à la Sécurité Sociale.