Montpellier - Précarité alimentaire : distribution de centaines de colis alimentaires pour les étudiants.

Précarité alimentaire : distribution de centaines de colis alimentaires pour les étudiants montpelliérains

La crise sanitaire et sociale que nous vivons depuis le développement de la pandémie de COVID-19 frappe en premier lieu les étudiants, qui constituent déjà une population financièrement fragile. Les pertes d'emploi et de ressources liées aux mesures sanitaires telles que les confinements et couvre-feux ont fortement accru la précarité alimentaire. Une étude du Secours Populaire révèle qu’un Français sur quatre déclare restreindre les quantités dans son assiette et un sur sept sauter des repas. Pour les étudiants, dont plus de 31% vivent sous le seuil de pauvreté, la situation devient de plus en plus alarmante à tous les niveaux. Sur Montpellier, l’augmentation cette année de 227% des demandes d’exonération des frais d’inscription à l’université Paul Valéry témoigne de cette dégradation des conditions de vie des étudiants.

Face à cette situation, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) s’est associé avec la Banque Alimentaire 34 et le CROUS Montpellier Occitanie afin d’organiser des distributions alimentaires gratuites en faveur des étudiants précaires.

Une première distribution alimentaire a eu lieu ce mardi 12 janvier au sein de la cité universitaire Boutonnet. Plus de 125 étudiants ont bénéficié de cette initiative de solidarité concrète.

Au total, il est prévu, pour le mois de janvier, que plus de 250 étudiants précaires bénéficient chaque semaine de colis alimentaires distribués par les militants du SCUM au sein des cités universitaires Vert-Bois et Boutonnet.

En ces temps difficiles pour beaucoup d’entre-nous, l’entraide est notre force.

Si vous voulez aider lors des distributions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : syndicat.scum@live.fr