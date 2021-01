Hérault - Fiscalite ce qui a change au 1er janvier.

La nouvelle année avec son lot de changements. En terme de fiscalité, pas mal de modifications.

On parle de fiscalité et des mesures engagées ou prolongées en ce début d’année. Avec quelques bonnes nouvelles pour les contribuables. Notamment la poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation.

Baisse de la taxe d'habitation

Cette année le 20% de foyers qui doivent encore la régler vont bénéficier d’une nouvelle baisse de la taxe qui doit disparaitre définitivement en 2023. La lutte contre les « passoires thermiques » : MaPrimeRénov’, le dispositif pour la rénovation énergétique lancé il y a un an a été renforcé le 1er octobre dernier. Et plus de 160.000 dossiers ont été déposés en 2020 pour des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique. Il est maintenu et désormais étendu à tous les propriétaires et copropriétaires. Maintien aussi du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique, l’aide peut aller jusqu’à 7.000 euros. Et puis, justement pour les véhicules électriques un crédit d’impôt est créé pour l’installation de bornes de recharges à votre domicile.