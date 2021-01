Perpignan - Samedi 16 janvier : Mobilisons-nous contre la loi  Sécurité globale 

Samedi 16 janvier : Mobilisons-nous contre la loi Sécurité globale

La coordination 66 « Stop Loi Sécurité globale », composée de nombreux syndicats, partis, collectifs et associations des Pyrénées-Orientales, appelle à poursuivre et amplifier les mobilisations qui ont déjà rassemblé plusieurs centaines de personnes à Perpignan et des

centaines de milliers au niveau national.

L’interdiction de la manifestation du samedi 9 janvier à Prades à l’appel du collectif « Bas les Masques » nous renforce dans la nécessité d’exiger le respect de la liberté d’expression, du droit à s’exprimer et du droit de manifester.

Nous donnons rendez-vous le samedi 16 janvier à 14h au pied du Castillet à Perpignan pour une MARCHE DES LIBERTES, pour exiger le retrait total de la loi Sécurité globale, des décrets de fichage et de toutes les lois liberticides présentés par le gouvernement et porter un coup d’arrêt à la dérive autoritaire qui frappe l’ensemble de la population.