Saint-Jean-de-Védas - La ville propose sa candidature pour accueillir un centre de vaccination.

Saint-Jean-de-Védas propose sa candidature pour accueillir un centre de vaccination

Monsieur François Rio, Maire de Saint-Jean-de-Védas, et Madame Véronique Fabry, Adjointe et Référente COVID-19, ont officiellement proposé la candidature de la commune à l’ARS et à la Préfecture pour accueillir un centre de vaccination contre l’épidémie de la COVID-19.

La Ville de Saint-Jean-de-Védas a déjà ouvert dès le 8 décembre un centre de dépistage antigénique dans une salle communale, en partenariat avec un collectif d’infirmiers locaux.

Forte de son expérience, la Ville de Saint-Jean-de-Védas souhaite continuer à participer de manière active à l’effort national entrepris pour lutter contre la pandémie, en accueillant un centre de vaccination.

La commune est actuellement en lien avec les services de l’Etat pour préciser les modalités et conditions d’installation de ce centre sur la commune.