Occitanie - Mathilde Margaillan élue présidente de la fédération des JCE d'Occitanie

Mathilde Margaillan (Millau) a été élue présidente par les membres de la fédération régionale des Jeunes Chambres Économiques locales d’Occitanie qui rassemble des leaders citoyens de 18 à 40 ans.

Cadre dirigeante d’un établissement de santé, âgée de 31 ans, Mathilde Margaillan est issue de la JCE locale de Millau (Aveyron), qu’elle a présidée en 2018. Elle était vice-présidente exécutive de la fédération régionale en 2020. Mathilde sera épaulée par Emilien Lauret (Montpellier), élu au poste de vice-président exécutif, Sarra Madani (Sète), secrétaire générale, Julie Peyrat (Rodez), trésorière et Olivier Bonnery (Tarn-et-Garonne), vice-président délégué à la formation. Karim Galland (Tarn-et-Garonne) complètera l’équipe en sa qualité d’immédiat past-président.

Construire l’avenir en mode « agile »

Le nouveau Bureau régional des JCE d'Occitanie axe son programme sur « la construction d’un avenir en mode ‘agile’ ». Après une année 2020 placée sous le signe de la crise sanitaire, les bénévoles de la fédération régionale des Jeunes Chambres Économiques locales d’Occitanie sont prêts à relever les défis sociaux et environnementaux présents et à venir : « Notre objectif est de continuer à réfléchir à des solutions durables pour notre territoire en s’adaptant à la situation actuelle qui est en constante évolution. Nous souhaitons développer l’esprit d’agilité chez nos bénévoles » explique Mathilde Margaillan. « L’engagement associatif local des jeunes est plus que nécessaire. Il est d’ailleurs en augmentation de 36% depuis six ans selon France Bénévolat ! »

Renaissance de la JCE du Pays narbonnais

Après plusieurs années de travail, la fédération régionale des JCE d’Occitanie a officiellement enregistré la Jeune Chambre Économique du Pays narbonnais dans ses effectifs. Anaïs Audouy, ancienne présidente de la JCE de Béziers, préside cette nouvelle structure locale en 2021. La fédération régionale organisera un évènement à l’automne prochain afin de développer des partenariats territoriaux et de donner de la visibilité à l’association sur Narbonne, ville orpheline de JCE depuis près de 25 ans.

Rodez accueillera la Conférence des présidents de la JCEF en 2022

Une autre actualité régionale mobilise déjà la fédération des JCE d’Occitanie : la JCE de Rodez est chargée par la Jeune Chambre Économique Française d’organiser la Conférence des présidents en février 2022. Premier événement annuel du calendrier national, cette conférence réunit d’ordinaire 200 personnes – présidents locaux et régionaux de JCE, conseil d’administration national de la JCEF et représentants de l’Association Française des Sénateurs JCI. Le Bureau 2021 de la fédération s’est engagé à soutenir les membres bénévoles de la JCE de Rodez dans l’organisation de cet évènement majeur pour le mouvement.