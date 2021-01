France - Le couvre-feu à 18 heures étendu à huit nouveaux départements.

RESTRICTIONS - En plus des quinze déjà concernés, huit nouveaux départements seront soumis à un couvre-feu avancé à 18h à compter de ce dimanche. :

Les Bouches-du-Rhône rejoignent l’Allier, le Cher, la Côte-d’Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Var et le Vaucluse sur la liste des territoires concernés par de nouvelles restrictions de couvre feu à 18h.

L’épidémie ne faiblit pas, les indicateurs restent à un niveau élevé, la tendance des deux prochaines semaines sera déterminante.

Poursuivre les gestes barrières avec le lancement de la campagne de vaccination

Alors que la campagne de vaccination a débuté le 27 décembre 2020, elle s’est intensifiée depuis le 04 janvier 2021. Visant dans un premier temps essentiellement les résidents en EHPAD et certains professionnels de ces établissements, l’élargissement des cibles vaccinales est en cours. Le déploiement des vaccins dans l’ensemble des régions est également en cours afin d’augmenter la couverture vaccinale de la population-cible.

Dans le contexte d’un éventuel rebond épidémique lié aux fêtes de fin d’année, de celui de l’identification des variants émergents, le maintien des mesures de prévention individuelles et de réduction des contacts physiques est essentiel pour protéger les personnes vulnérables vis-à-vis de la COVID-19, en sus de la campagne de vaccination. Ces mesures, associées aux mesures collectives, sont actuellement les principaux moyens permettant de freiner la circulation du virus SARS-CoV-2 et d’en réduire l’impact sur le système de soins et la mortalité.

