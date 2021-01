Occitanie - La Région est pleinement mobilisée sur le plan sanitaire et le soutien à l'emploi.

Carole Delga : « La Région est pleinement mobilisée sur le plan sanitaire et le soutien à l'emploi »

Carole Delga, était ce samedi 9 janvier aux côtés de Jean Castex, premier Ministre, Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires, Olivier Véran, Ministre des solidarité et de la santé et Etienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne et préfet de Région Occitanie, pour les signatures du protocole de préfiguration du Contrat de plan Etat Région Occitanie 2021/2027 et de l'accord régional de relance.

Après avoir visité l'entreprise Société des Céramiques Techniques (SCT) spécialiste du brasage céramique métal à Bazet, ils se sont rendus centre de vaccination du Centre Hospitalier de Bigorre pour un temps d'échanges avec les professionnels de santé.

L'occasion pour la présidente de la Région Occitanie de rappeler l'importance de l'échelon régional et régional pour engager la relance mais aussi territorialiser la stratégie vaccinale : « Nous faisons la preuve aujourd'hui que nos territoires comptent, notamment pour maintenir et créer l'emploi, soutenir les entreprises et pouvoir d'achat des familles les familles. L'Occitanie regorge d'entreprises innovantes et capables de s'adapter, de rebondir comme ici chez SCT. Elles seront les moteurs de la relance et la Région est à leurs côtés pour les accompagner. Dès le mois de mars et dans les semaines qui ont suivi, nous avons pris des mesures importantes et inédites pour soutenir tous les acteurs économiques permettant d'accompagner près de 50 000 entreprises et de sauvegarder 250 000 emplois. Nous attachons également une attention particulière aux acteurs de la montagne. Ils contribuent chaque année à la réussite des saisons hivernales et nous allons les aider à passer ce cap. » a déclaré Carole Delga.

Avant d'ajouter sur la stratégie de vaccination : « Aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que nous pouvons sauver des vies avec le vaccin. Pas le temps de tergiverser, de polémiquer, d'hésiter, nous devons jouer collectif et travailler main dans la main. Les solutions peuvent venir des territoires, comme nous l'avons prouvé depuis le début de la crise sanitaire. Les collectivités locales proposent à l'Etat un vrai partenariat avec l'ensemble des professionnels de santé sur l'organisation de la campagne de vaccination. Nous connaissons le terrain, nous pouvons intervenir sur l'identification des secteurs à cibler, la logistique, le transport des personnes, au regard bien sur des besoins locaux et surtout de l'évolution de l'épidémie. Utilisez nos compétences et connaissances pour sauver des vies ! » a conclu la présidente de la Région Occitanie.

La Région agit pour l'emploi durable dans les territoires : focus sur le soutien à l'entreprise SCT

Basée à Bazet et spécialisée dans le brasage céramique-métal et dans la fabrication de composants céramique-métal de haute performance capables de résister à des environnements sévères tels que les hautes températures, les fortes pressions, le vide, l'ultravide, la biocompatibilité, la corrosion, la cryogénie ou encore les hautes tensions électriques, SCT est un sous-traitants pour les marchés de l'aérospatial, du médical, de l'énergie et de la défense.

La Région accompagne depuis plusieurs années le développement de l'entreprise. Elle a notamment alloué une aide de 502 000€ pour soutenir la construction d'un nouveau bâtiment abritant l'activité médicale implantable. Une aide de 257 000€ a également été attribué pour le financement d'un projet d'innovation collaboratif au titre de l'AAP Readynov entre la SAS Société des Céramiques Techniques et le laboratoire CIRIMAT (31) visant le développement d'un nouveau procédé de brasage.

En 2020, dans le cadre d'un contrat Croissance, la Région a mobilisé une enveloppe de 450 000€ pour le financement d'investissements matériels de production tels que des fours de brasage, fours de frittage, chaine de lavage, rectifieuse, instruments de mesures.

Dans le cadre du plan « France Relance », le projet d'accroissement et de modernisation de la SCT a été retenu par l'État et la Région Occitanie. Elle bénéficiera ainsi d'une subvention de 800 000€ pour développer sa capacité de production sur ses différents marchés, pour un investissement total de 4,4 millions d'euros.

Crédit Photo : Region Occitanie