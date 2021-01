Aude - Nouveau président, nouvelles ambitions pour les Vignobles Foncalieu !

Nouveau président, nouvelles ambitions pour les Vignobles Foncalieu

Désormais aux manettes de l'union de coopératives audoise, Jean-Marie Cassignol va en piloter les orientations stratégiques. Avec en perspective, un coup d'accélérateur sur la RSE. Mais aussi les rosés premium, la digitalisation, l'innovation au vignoble et dans le packaging !

Viticulteur et arboriculteur, Jean-Marie Cassignol, 52 ans, a donc remplacé Michel Servage à la présidence des Vignobles Foncalieu à Arzens (11) à l'issue du Conseil d'Administration du 17 décembre dernier. Installé à Aigues-Vives, l'Audois est un coopérateur dans l'âme. Administrateur, membre du bureau, il a franchi toutes les étapes avant de prendre les rennes du groupe coopératif. Le nouveau président affiche la couleur : placer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au cœur de la stratégie de développement. « Nous avons obtenu la note globale exceptionnelle de 13,2 sur 20 correspondant à un niveau de maturité de nos pratiques de 66 % suite à l'audit Elan mené par Coop de France. Notre stratégie sur le long terme s'appuie sur une approche durable, créatrice de valeur économique, sociale et environnementale pour l'ensemble de nos parties prenantes. C'est l'essence même de la coopération. »

Cet engagement s'est déjà concrétisé par la certification de 165 ha de vignes en bio, 180 autres hectares étant en cours de conversion. Un quart des superficies sont en outre en HVE 3. Accompagnement technique, formations et rémunération différenciée encouragent les adhérents dans cette démarche tandis que sur le plan social et sociétal, l'objectif est, entre autres, d'accentuer les achats responsables, cap sur les approvisionnements locaux. Par ailleurs, face aux enjeux du changement climatique, le groupement n'hésite pas à revoir ses modes de culture et à introduire de nouveaux cépages (Artaban, Vidoc, Floreal) afin de s'adapter aux terroirs de demain.

INNOVATIONS

De la vigne à la bouteille... Sur un marché des rosés en pleine boom, les Vignobles Foncalieu comptent tirer leur épingle du jeu. Alors que 30 % de sa production est dédiée à cette couleur avec 14 cépages vinifiés, 2021 verra le lancement d'une nouvelle édition limitée en rosé, signée d'un artiste de renom. Ambition ? Devenir un leader qualitatif et incontournable du segment. Pour se différencier, l'union a également misé de longue date sur des contenants innovants : alternatifs, plus légers, recyclables, durables. Le mouvement va donc s'amplifier grâce à plusieurs nouveautés : gamme en 50cl, BIB cubique pour le marché traditionnel, etc.

Autre priorité : tisser des liens toujours plus étroits avec les consommateurs. Vitrine de ses vins et des produits du terroir, pilier de l'oenotourisme avec ses ateliers et séminaires, Le Comptoir de la Cité à Carcassonne s'est doté l'an dernier, d'un bar à vins idéalement situé. Cette année encore, Foncalieu renforcera son ancrage local : partenariat avec l'Hôtel de la Cité pour le 14 juillet, parrainage de l'USC XV et mécénat avec le festival de la Cité sont au programme. Dans le même esprit, les vignobles Foncalieu ont lancé leur e-boutique www.comptoirdelacite.com. Un circuit de distribution qui marque un virage à 180° sur le digital puisqu'un nouveau site internet va aussi voir le jour !

Les chiffres clés

Fondés en 1967, les Vignobles Foncalieu sont aujourd'hui composés de 700 vignerons qui cultivent 4000 ha sur trois AOP (Minervois, Saint-Chinian et Corbières) et quatre IGP (Pays d'Oc, Coteaux d'Ensérune, Vallée du Paradis et Cité de Carcassonne). Ils réalisent un chiffre d'affaires de 52 M€ pour une production de 350 000 hl de vin (chiffres 2019), majoritairement commercialisés à l'export. Récompense d'une démarche qualitative, sa signature Les Vignobles Foncalieu sont entrés dans la liste des 50 marques de vin les plus « admirées » en 2017 (revue Drinks International).