Tarbes - Le Premier ministre Jean Castex en visite samedi !

Le Premier ministre Jean Castex accompagné du ministre de la santé Olivier Véran et de la ministre de la cohésion des territoires Jacqueline Gourault seront à Tarbes ce samedi 9 janvier 2021.

Avec la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, plusieurs sujets majeurs seront abordés dans ce département des Hautes-Pyrénées particulièrement impacté par la crise sociale consécutive à la crise sanitaire.

Le Premier ministre sera à Tarbes pour signer le contrat de plan Etat Région avec la présidente de la région Occitanie, Carole Delga.

Le Parti socialiste des Hautes-Pyrénées tient à souligner que pour mettre en oeuvre ce mécanisme de solidarité exceptionnel, les élus de la région Occitanie ont voté une forte augmentation du budget. Au total, l'effort de la région s'élève déjà à 580 millions d'euros pour faire face à la crise. Avec le fonds L'Occal ou les dispositifs de prêts régionaux, de nombreuses entreprises notamment de Lourdes ou des vallées, ont pu bénéficier d'aides, qui in fine seront favorables à la relance de l'emploi dans le département. Cet effort sans précédent doit se poursuivre.

La délégation ministérielle se rendra ensuite au centre de vaccination de Tarbes. Après des tergiversations et les appels de nombreux élus socialistes, le gouvernement a finalement décidé d'accélerer la campagne de vaccination. Cependant, après les mensonges sur les masques, les errements de la campagne de tests, le Parti socialiste des Hautes-Pyrénées tient à faire part de sa vigilance sur la réalité de la campagne de vaccination et demande que le gouvernement organise ces opérations avec les collectivités locales, mairies, départements ou régions, qui sont les mieux à même de piloter une intendance efficace sur les territoires.

En cette période de crise sanitaire, le Parti socialiste des Hautes-Pyrénées tient à rappeler son opposition à la fermeture des hôpitaux de Tarbes et Lourdes. Envisager ces fermetures aboutirait à un affaiblissement de l'offre de soin en Bigorre et un éloignement des patients d'un service public essentiel : un constat inacceptable après cette pandémie. Le PS65 demande que les hôpitaux de Tarbes et Lourdes soient adaptés et rénovés au plus proche des besoins de la population.

Le Parti socialiste des Hautes-Pyrénées s'associe à toutes les démarches, sur l'emploi, la santé et l'avenir du territoire, destinées à exposer aux ministres, les inquiétudes et les besoins des habitants du département. Et appelle à se joindre, dans le plus strict respect des gestes barrières, à la manifestation organisée ce samedi 9 janvier à partir de 10 heures à l’occasion de l’inauguration du centre de vaccination de l’Ayguerotte, 2 rue de l’Ayguerote à Tarbes.