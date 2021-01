Hérault - Gravir le Pic Saint-Loup par sa face nord en randonnée rappel !

INSOLITE : GRAVIR LE PIC SAINT-LOUP PAR SA FACE NORD EN RANDONNÉE RAPPEL

Haut de ses 658 mètres, le Pic Saint-Loup offre l’un des plus beaux panoramas de la région. Vous souhaitez, pour votre prochaine balade, mettre un peu de peps et découvrir la montagne des Montpelliérains sous un autre angle ?

Laissez vous tenter par la randonnée rappel de la face Nord, qui assure fun et sensations fortes.

Randonnée, escalade, rappels et une touche de spéléologie à 30 minutes de Montpellier

Connu notamment pour sa célèbre randonnée côté sud, qui nous mène au pied de sa croix, le Pic Saint-Loup peut se découvrir de multiples façons grâce à ses nombreux sentiers. Mais l’une d’elle est particulièrement prisée par les amateurs de sensations fortes : la randonnée-rappel de son abrupte face nord. À la vue de sa verticalité, la falaise qui tourne le dos à la mer semble très compliquée à gravir, mais ne l’est pas tant que ça en réalité.

Le départ de cette randonnée sportive s’effectue le long de la route entre Saint-Martin-de-Londres et Saint-Mathieu- de-Tréviers, au niveau du col de Fambetou. Après une marche qui mène au bas de la falaise, l’ascension se fait via une diagonale, creusée dans la partie rocheuse du pic. Arrivés au sommet, vous aurez peut-être la chance, si le temps le permet, de voir en un seul point la Méditerranée, le massif des Cévennes, et dans le lointain, les Alpes et les Pyrénées. Après avoir contemplé la vue depuis le sommet, les randonneurs descendent dans le ventre du pic, par une petite grotte, qui débouche en pleine falaise. Au total, comptez environ 5 h pour l’ensemble du parcours, qui compte 5 rappels, dont l’un de plus de 50 mètres. Une expérience sensationnelle.

Une aventure à faire accompagnée par des professionnels

Évidemment, il est indispensable d’être accompagné par des guides qualifiés pour ce genre d’aventures. Il est très dangereux de vouloir le faire par ses propres moyens. Plusieurs guides proposent le parcours avec le matériel adéquat. Il y a notamment les professionnels du site entre2nature.fr, qui proposent l’accompagnement et la mise à disposition du matériel pour 50 euros par personne. Seules conditions pour tenter cette originale ascension, avoir plus de 14 ans, être en bonne condition physique… Et ne pas souffrir d’acrophobie sévère.

Crédit photo : entre2nature.fr