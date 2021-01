Occitanie - L'ADEME Occitanie accompagne les élus locaux.

L’ADEME Occitanie accompagne les élus locaux dans leur démarche pour accélérer la transition écologique.

ci-dessous deux exemples d’accompagnement d’initiatives mises en place par des communes Occitanes, qui pourraient vous intéresser :

Une conciergerie rurale de mobilité à Negrepelisse (Tarn et Garonne - 82) : Le Pôle d’équilibre Territorial et Rural (PETR) Pays Midi Quercy a souhaité fortement réduire les consommations liées aux énergies fossiles sur son territoire et à augmenter la part des énergies renouvelables. Le secteur des transports étant la première source de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre, le territoire a décidé de lancer une conciergerie rurale de mobilité qui à organiser la mobilité des personnes, des biens et des services, tout en s’appuyant sur le tissu économique local. Mettre à disposition du public des solutions de mobilités alternatives (autopartage, prêt de vélos à assistance électrique, etc…) est l’un des objectifs principaux de cette structure. Ce projet est financé à hauteur de 50% par l’ADEME.

Un projet alimentaire territorial pour Toulouse Métropole (Haute-Garonne - 31) : l’agriculture urbaine constitue un enjeu majeur pour la Métropole (4000 emplois dans l’agro-alimentaire, contribue à préserver la biodiversité et à réduire les émissions de CO2 par les circuits courts, assure qualité et traçabilité des produits). Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) porté par Toulouse Métropole avec le soutien de l’ADEME Occitanie vise à : accompagner la production locale et l’installation agricole, accompagner les cantines pour que la lutte contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser et faciliter l’accès des consommateurs à une alimentation saine et durable, structurer les filières d’approvisionnement local, la logistique et la transformation. Le PAT de Toulouse Métropole s’est construit grâce à une démarche partenariale associant producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs et facilitateurs. Des ateliers participatifs ont été créés pour aboutir à un diagnostic et des projets concrets partagés avec les principaux acteurs du territoire.