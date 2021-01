Occitanie - CCI Sud Formation devient Purple Campus.

PURPLE CAMPUS UN NOUVEAU NOM POUR DE NOUVELLES AMBITIONS.

Avec PURPLE CAMPUS, être accompagné pour choisir sa formation, ça donne le sourire !

Né de la fusion des 17 CFA issus des CCI territoriales de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la CCI Occitanie est devenu le premier CFA de notre région. La mise en œuvre de ce pôle rassemblé au sein d’une entité régionale commune a permis de disposer d’une vision globale des besoins, et de configurer ainsi de façon plus fine, l’offre aux attentes de l’économie et des territoires. Devenu aujourd’hui « Purple Campus », il affiche de nouvelles ambitions en phase avec les enjeux liés au développement de l’apprentissage.

6 000 apprentis, 100 diplômes ou titres - du CAP au diplôme d’ingénieur - dans 15 filières de formation, 6 000 entreprises partenaires, 12 partenaires pédagogiques, 82% de taux d’insertion durable 6 mois après la fin de la formation, 178 enseignants permanents... : les chiffres du CFA de la CCI Occitanie traduisent une force de frappe qui n’a pourtant pas conduit ses responsables à appréhender a minima la loi du 5 septembre 2018. Plus connue sous le nom de Loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, celle-ci a libéralisé le marché de la formation et de l’apprentissage en faisant de chaque individu, qu’il soit apprenti, salarié ou demandeur d’emploi, l’acteur et le décisionnaire de son projet professionnel. Afin de s’inscrire dans une notion de parcours professionnel, qui inclut désormais les actions de positionnement pédagogique, d’évaluation des compétences et d’accompagnement, les centres de formations portés par la CCI Occitanie ont donc souhaité se réinventer.

>