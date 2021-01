Hérault - Réduire sa consommation d'électricité ce vendredi entre 7h et 13h.

Le gestionnaire du réseau électrique (RTE) prévoit une forte hausse de la consommation d'électricité en raison de la vague de froid attendue vendredi 8 janvier 2021 et conseille, pour « éviter tout risque de coupure », de réduire sa consommation via des « éco-gestes » entre 7h et 13h.

Du fait de la baisse des températures attendue (entre -3 et -6°C sous les normales de saison), la consommation d'électricité devrait atteindre un niveau trés élevé, réduisant la marge de sécurité disponible, indique jeudi 7 janvier le gestionnaire du reseau mais ajoute : « toutefois, aucune coupure d'électricité n'est prévue ».