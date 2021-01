Montpellier - Proposer un repas végétarien quotidien dans les cantines scolaires.

Montpellier, plus grande ville de France à proposer un repas végétarien quotidien dans les cantines scolaires.

Depuis le 4 janvier 2021, un repas végétarien est servi quotidiennement dans les cantines de la ville. Montpellier est la plus grande ville française à offrir au quotidien ce choix alternatif bénéfique pour notre environnement et la santé des plus jeunes.

Dans un mandat où la jeunesse est une priorité assumée, l’équipe municipale conduite par Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de la Métropole vise par cette mesure à encourager une alimentation saine, accessible à tous.

1- UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE VOLONTARISTE POUR SENSIBILISER LES PLUS PETITS

Avec près de 15 400 repas servis en moyenne chaque jour dans ses 86 restaurants scolaires, la Ville de Montpellier constitue un important producteur alimentaire dont les choix ont un impact réel sur l'environnement. Prescripteur auprès de générations d'écoliers, elle a la capacité de sensibiliser sur le rôle de l'alimentation et du rapport entre les hommes, leur alimentation et leur environnement.

UN ENGAGEMENT FORT POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

La mise en place de menus végétariens dans les restaurants scolaire figure parmi les engagements forts de la municipalité élue en juin 2020. Un engagement mis en place avec rapidité grâce à la réactivité et la compétence des équipes municipales :

Dès la rentrée scolaire de septembre 2020, instauration d'un repas végétarien hebdomadaire

Janvier 2021, mise en place du repas végétarien quotidien à la demande

Afin de garantir la qualité nutritionnelle, ces repas végétariens et/ou sans protéines animales

comportent des associations de légumineuses et de céréales, des oeufs, et/ou des produits laitiers.

Comment s’inscrire ?

L’inscription à l’option végétarienne quotidienne est valable pour l’ensemble d’un cycle de restauration de plusieurs semaines.

L’inscription se déroule directement sur le portail famille presto.montpellier.fr en cliquant sur « j’opte pour le régime végétarien », par courriel presto@ville‐montpellier.fr, par téléphone au 04 34 88 78 98 ou directement aux guichets Prest’O à l’Hôtel de Ville.

La prochaine campagne d’inscription ouvrira du 1er au 14 février 2021 pour le cycle de restauration du 1er mars au 16 avril 2021.

ENVIRONNEMENT, CITOYENNETÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

Avec l’instauration du régime végétarien à la demande, la ville de Montpellier se fixe 3 objectifs :

Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à des modes de consommation plus durables, en leur proposant des repas végétariens de qualité

Limiter l’achat de viandes issues de l’élevage intensif afin de composer des menus avec des denrées de meilleure qualité et issues de filières plus vigilantes au respect du bien‐être animal

Privilégier le recours à des denrées de type céréales et légumineuses, dont la production est plus respectueuse du climat et de la biodiversité

UN RÉGIME VEGETARIEN RÉPONDANT AUX ATTENTES DES PARENTS

Objet d’expérimentation depuis plusieurs années, l’essor du régime végétarien fait l’objet d’une attente forte des parents d’élèves et des enfants, encouragée par la Direction de la Politique alimentaire. Dès 2015, c’est à l’initiative du Conseil municipal des enfants que des repas alternatifs exclusivement végétaux ont été proposés, avant l’introduction de deux menus alternatifs par mois (repas végétariens sans protéines animales). Aujourd’hui, le régime standard représente moins de la moitié des régimes demandés par les familles.

C’est à partir de la satisfaction exprimée par les familles sur la qualité de ces repas et le respect de

l’équilibre nutritionnel que la généralisation du repas végétarien a été proposé.

OFFRIR UN CHOIX AUX ENFANTS, ACTEURS DE LEUR ALIMENTATION

Les goûts évoluent tout comme les modes d’alimentation. L’offre quotidienne de repas végétarien s’inscrit dans une volonté d’offrir un choix supplémentaire aux enfants qui le désirent pour les rendre pleinement acteurs de ce qu’ils mangent dans leur assiette. La nouvelle option du repas végétarien quotidien s’ajoute aux différents régimes préalablement existants, et notamment au menu alternatifser vi chaque semaine.

SENSIBILISER LES JEUNES GENERATIONS

L’introduction du repas végétarien quotidien s’appuie sur une politique volontariste menée par la Direction de la politique alimentaire afin de sensibiliser les plus jeunes et former les personnels.

De nombreuses initiatives éducatives sont en place pour éveiller les enfants à l’impact d’une alimentation durable :

Un livret pédagogique « alimentation durable »

220 enfants diplômés « éco‐écoliers » en 2020

40 animations/an « les 5 sens » et « création de menu durable »

100 agents formés/an à l’équilibre nutritionnel et à l’accompagnement du temps du repas

6 représentations/an du spectacle « opération brocoli »

2- RÉGIME VÉGÉTARIEN : UN ATOUT NUTRITIONNEL ET ENVIRONNEMENTAL DANS NOS ASSIETTES

La restauration scolaire est un service public et doit offrir une alimentation respectueuse de la santé de nos enfants. C’est un gage de confiance pour les familles afin qu’elles puissent sereinement confier leurs enfants à la collectivité. A l’heure de la transition écologique et des connaissances nouvelles en termes d’impact sur la santé, les collectivités locales dont la Ville de Montpellier s’engagent pour être des références dans le domaine.

DES REPAS BONS POUR LA SANTÉ

La diversification des sources de protéines figure parmi les recommandations des pouvoirs publics depuis la loi Agriculture et Alimentation du 2 octobre 2018. Les repas végétariens proposés par les chefs de la cuisine centrale de Montpellier s’inscrivent dans cet objectif.

Etablis par des chefs cuisiniers sous le contrôle de diététiciennes, ils garantissent un apport nutritionnel en protéines conforme aux recommandations nutritionnelles. Les protéines animales (viande, poisson et oeuf) qui contiennent les 8 acides aminés essentiels sont remplacées par l’association légumineuses (soja, lentilles, haricots blancs, rouges, flageolets…) et céréales (quinoa, seigle, épeautre…) qui offre la même couverture des besoins de l’organisme.

Avec la création d’une quinzaine de recettes basées sur des produits locaux et de saison, les chefs de

la cuisine centrale font le pari d’associer de nouvelles saveurs au sein de ces repas végétariens, pour

éveiller le palais des plus jeunes.

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOTRE ALIMENTATION

Avec l’essor des repas végétariens servis dans ses écoles, la Ville de Montpellier s’engage pour réduire l’impact environnemental lié à la surconsommation de viande. L’élevage intensif, en plus d’offrir des aliments pauvres en goût et qualité nutritionnelle, et de ne pas intégrer la question du bien‐être animal, conduit à un gaspillage des ressources et une pollution forte de notre planète.

MENU VEGETARIEN DU JEUDI 7 JANVIER

D’où proviennent les produits ?

Entrée

salade bio d’Aimargues (Gard)



Plat : Couscous végétarien

Courge de Lattes (Hérault)

Carottes de Mauguio (Hérault)

Navet d’Aigues‐Mortes (Gard)

Chou frisé d’Aigues‐Mortes (Gard)

Semoule bio de France



Dessert

Pommes bio de Izaourt (Hautes‐Pyrénées)

Dessert au lait de coco fabriqué en France

Pain bio de Fabrègues issu de farine locale

2020-2026 : DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

Vers 100% de produits biologiques et/ou locaux d’ici 2026

Introduction en 2021 de la viande labellisée biologique et du fromage biologique à la coupe

Limitation au maximum des produits ultra‐transformés

Vers la suppression de la viande issue d’élevage intensif

Réduction des déchets produits

Etude pour assurer une production alimentaire de proximité avec du personnel formé

Contribution à l’aide alimentaire au travers tarifs sociaux et dons aux associations

3- MONTPELLIER, VILLE ENGAGÉE POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

De nombreuses études démontrent que de nouveaux modes de consommation, avec plus de végétal, ont un impact environnemental moindre qu’un mode de consommation « toutes protéines animales ». Face à ces enjeux écologiques actuels, il apparait impératif et urgent de diversifier les sources de protéines et de sensibiliser les jeunes générations à la consommation de protéines végétales.

LOI EGALIM : 2 ANS D’AVANCE

La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite « EGAlim », a prévu un ensemble de mesures concernant la restauration collective, dans le cadre du nouveau Programme national pour l’alimentation (2019‐2023), pour favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, sûre et durable.

Parmi ces mesures, l’obligation d’atteindre un seuil de 20% de produits bio et 50% de produits durables d’ici 2022 et l’instauration une fois par semaine d’un menu végétarien d’ici 2021.

Avec deux ans d’avance sur les objectifs de la loi EGALIM, la ville de Montpellier figure parmi les

bons élèves :

20% des produits sont issus de l’agriculture biologique dès 2020

50% des produits sont durables dès 2020 (biologiques, locaux, issus de circuits courts, labels, commerce équitable)

Menus végétariens tous les jours, contre une fois par semaine exigée par la loi

Utilisation de barquettes biocompostables et abandon du plastique, en anticipation de l’interdiction du plastique dans la restauration collective fixée dans la loi à 2022

4- FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UNE RESTAURATION SCOLAIRE DE QUALITÉ

Près de 2 millions de repas annuels sont fabriqués afin d’être servis dans les 86 restaurants scolaires de la Ville de Montpellier, qui comptent plus de 21 400 enfants inscrits. Ce service public indispensable pour de nombreuses familles joue un rôle central pour garantir le droit de tous les enfants à une alimentation saine. La restauration scolaire n’est pas seulement un besoin physiologique, mais aussi un temps social et culturel où les enfants apprennent à découvrir l’autre.

UN EFFORT BUDGÉTAIRE POUR DES ALIMENTS BIO ET DURABLES

Pour augmenter encore la part des aliments bio et/ou durables dans les assiettes des écoliers, la municipalité fait un choix fort : augmenter les moyens consacrés à ce poste de dépense.

Le budget de la ville de Montpellier consacré aux « achats alimentaires » pour la restauration atteindra 3 135 000€ en 2021, contre 2 613 104€ en 2020. Cet effort budgétaire (+ 22%) illustre la volonté forte d’améliorer continuellement la qualité des produits offerts aux enfants.

UNE TARIFICATION SOLIDAIRE POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES

La cantine est un lieu de sociabilisation dans le cadre scolaire. Elle offre la garantie d’un équilibre nutritionnel pour tous les enfants lors de la pause méridienne, quelles que soient les difficultés rencontrées par les familles. Depuis la rentrée de septembre 2020, la municipalité a mis en place une tarification à 50 centimes le repas pour les familles monoparentales modestes, au lieu de 1,75€, tarif minimal.

Près de 2 000 enfants ont d’ores et déjà bénéficié de ce tarif qui représente 135€ de pouvoir d’achat pour les familles, par an et par enfant.

70 % du prix réel de tous les repas scolaires est pris en charge par la Ville de Montpellier.



LES CHIFFRES CLEFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE À MONTPELLIER