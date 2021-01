Toulouse - Monbabysitting.fr : la plateforme win-win pour les parents et les babysitters !

Lancée à Toulouse début 2020, Monbabyitting.fr est une solution hybride : c’est à la fois une agence de garde d’enfants et une plateforme de mise en relation entre parents et babysitters.

Pierre Any, son fondateur travaille depuis plus d’une décennie dans le secteur de la petite enfance. Il analyse depuis de nombreuses années les différentes solutions de garde proposées et répertorie pour chacune d’elles les avantages et les limites. De cette étude est née Monbabysitting.fr.

« Mon objectif est de réunir dans cette nouvelle plateforme les solutions optimales pour chacune des parties concernées. Les parents disposent de la liberté de traiter directement avec leur babysitter ou de se reposer sur une agence expérimentée. Les candidats ont un accès gratuit à la plateforme et direct aux coordonnées des familles. Ils sont accompagnés par l’agence qui peut à tout moment les conseiller et si besoin leur proposer une formation.» précise Pierre Any.

Plus de souplesse pour les parents