Lunel - Le musée Médard enrichit ses collections.

Le musée Médard enrichit ses collections.

En 2020, ce ne sont pas moins de 11 nouvelles œuvres pour lesquelles le musée s'est porté acquéreur !

Des ouvrages patrimoniaux et contemporains achetées avec le concours de la Ville de Lunel, de la DRAC et de la Région Occitanie, du Conseil départemental de l'Hérault, ainsi que de l'association des Amis du musée et du fonds Médard.

Que ce soit pour enrichir le fonds de calligraphies et de miniatures, le fonds de papiers marbrés, celui de la reliure avec de la reliure d'art, ou encore l'enrichissement des techniques de l'illustration du livre ancien, ou bien pour compléter le fonds bibliophilique de Louis Médard ou tout simplement pour mettre en valeur un artiste du territoire comme Jean Hugo (1894-1984), le musée Médard ne fait rien au hasard.

Chaque acquisition est un véritable enrichissement du musée.