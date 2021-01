Occitanie - Le CES de Las Vegas, grand salon de la tech : l'Occitanie en force !

CES LAS VEGAS : L’OCCITANIE CONNECTEE

Le CES de Las Vegas, grand salon de la tech, aura lieu du 11 au 14 janvier 2021. Il sera entièrement virtuel en raison de la crise sanitaire. Cette année, une dizaine d’entreprises d’Occitanie participeront avec l’agence AD’OCC et la Team France Export Occitanie.

ADOCC et ses partenaires ont déployé un accompagnement sur mesure et des sessions de coaching pour leur permettre de tirer le meilleur profit de cette version 100% digitale.

Les 11 entreprises innovantes d’Occitanie accompagnées par ADOCC et la Team France Export auront donc un stand numérique pour présenter leurs produits… en texte, photo et vidéo. En plus, elles auront accès à un espace de discussion privatif pour échanger et prendre rendez-vous avec les visiteurs.

Il s’agit de :

ESII (esii.com) présentera ses outils de gestion des files d’attentes. Hérault.

HelloMyBot (hellomybot.io/) présentera ses assistants virtuels qui écoutent, comprennent et répondent aux interlocuteurs. Pyrénées-Orientales.

Innowtech (innowtech.com ) présentera le projet ReCOVery, un robot autonome de désinfection de surface développé en collaboration avec les entreprises Alfileo (Gard), Fadilec (Gard), Sirea (Tarn), Stérixene (Gard) et Innowtech (Gard)

Road-Light (sas-road-light.com ) présentera son nouveau Clic-Light V2, l’équipement unique et adaptable à tous les moyens de locomotion individuels. Haute-Garonne.

Rubix S&I (rubixsi.com ) présentera le Rubix Pod qui mesure la qualité de l’environnement au travail. Haute-Garonne.

Vaonis (vaonis.com ) présentera Vespera son tout nouveau télescope connecté. C’est le gagnant du CES Best of Innovation 2021. Hérault.

All-Priv ( allpriv.com ) présentera sa solution cybersécurité nomade. Hérault.

Eye-Lights (eye-lights.com ) présentera son GPS affichage tête haute. Haute-Garonne.

Kawantech (kawantech.com) présentera sa solution d’éclairage public intelligent. Haute-Garonne.

Seclab (seclab-security.com ) présentera Electronic AirGap solution pour protéger les réseaux d'OT (Operational Technology). Hérault.

Hycco (hycco.fr) présentera une plaque bipolaire à base de carbone pour la prochaine génération de piles à hydrogène, d'électrolyseurs mais aussi de batteries Redox flow. Tarn.

LE CES DEBARQUERA EN OCCITANIE

La Région Occitanie, AD’OCC et la French Tech Perpignan ont décidé de poursuivre leur mobilisation et de regrouper leurs forces dans l’initiative My Global Village - 85 territoires et pays qui coordonnent leurs agendas et actions business pour faire rayonner leurs écosystèmes tech dans le monde.

Durant le CES Las Vegas 2021, ce sont plus de 35 territoires qui vont se mobiliser pour mettre en œuvre le dispositif le plus important d’intelligence collective jamais réalisé dans ce cadre. Le CES débarquera en Occitanie du 12 au 14 janvier 2021. L'événement mondial investit les locaux de l'APM - Association Progrès du Management - au cœur de Perpignan Méditerranée Métropole pour installer son plateau TV et diffuser en live « son Talk-Show » sur les enjeux du monde de demain.

AU PROGRAMME :



Plateau TV animé par un professionnel et diffusion d'un live continu de 14h à 20h durant les trois jours ;

Intervention de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente d’AD’OCC le mardi 12 janvier de 14h à 15h aux côtés des élus et acteurs locaux pour échanger sur les perspectives ;



Présentation de près de 40 entreprises d’Occitanie (dont 27 des Pyrénées-Orientales) et de leurs projets innovants.