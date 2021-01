Montpellier - Joséphine Arnault élue vice-présidente étudiante de l'université Paul Valéry Montpellier 3

Joséphine Arnault élue vice-présidente étudiante de l’université Paul Valéry Montpellier 3

Ce mardi 5 janvier 2020, Joséphine ARNAULT, étudiante en licence de Théâtre a été élue vice-présidente étudiante de l’université Paul Valéry Montpellier 3.

Avec plus 62% des voix, le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU), composé de représentants étudiants, enseignants et personnels s’est prononcé en faveur de Joséphine ARNAULT. Elue depuis deux ans au sein de cette instance sur une liste étudiante indépendante intitulée « LAPINOU », elle a bénéficié dès le début du soutien sans failles des élus étudiants du Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM).

Au-delà du désaveu pour le Vice-président étudiant sortant Edgar BRUEL, qui était un fidèle soutien de l’ancien président de l’université Patrick GILLI, et qui était soutenu par l’émanation locale de la FAGE, l’organisation nationale étudiante pro-gouvernementale, il s’agit ici d’un véritable plébiscite pour une nouvelle organisation de l’université fondée sur une véritable implication des étudiants. En effet, trop souvent, les étudiants sont réduits, dans les instances, à un rôle purement décoratif.

Par sa candidature, Joséphine ARNAULT ambitionne réellement de peser sur les orientations stratégiques de l’université. L’université de ne se fera désormais plus sans les étudiants !

Veuillez trouver en pièce jointe sa profession de foi à l’élection à vice-présidente étudiante.