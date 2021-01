Hérault - L'Association SAKADO continue sa distribution malgré la crise !

L'ASSOCIATION SAKADO CONTINUE SA DISTRIBUTION MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

L'association fondée à Montpellier et qui intervient désormais dans toute la France et même en Espagne a maintenu ses distributions aux sans-abri, de sacs à dos garnis de produits de première nécessité.

L'association caritative héraultaise vient de fêter ses 15 ans. Et cette année plus que jamais, son activité est essentielle. Grâce à elle, des sans-abris partout en France, se voient offrir des sacs à dos garnis de produits d'hygiène, de confort, festifs ou culturels.

Besoin de masques et de gel

Cette année encore, les particuliers, collégiens et lycéens, mais aussi partenaires et bénévoles ont répondu présent. Et même si les dons sont encore en hausse cette année, le dispositif de distribution a ralenti en raison de la situation sanitaire, mais va se poursuivre durant le mois de janvier. Alors Sakado, qui fonctionne sans argent, lance un appel aux dons de gel et de masques pour pouvoir assurer les distributions dans les meilleures conditions sanitaires pour les bénéficiaires et les bénévoles.

Et face à l'augmentation du niveau de pauvreté, et à la crise économique, son implantation s'est élargie dans toute la France et même en Espagne ! Cette année encore, son volume de sacs distribués a augmenté grâce aux dons des particuliers, notamment des collégiens et lycéens. Une mobilisation de tout le monde qui est restée intacte, malgré la crise.

Et pour les distributions du mois de janvier, Sakado lance un appel aux dons de gel et de masques.

Vous pouvez contacter l'association par mail à : contactsakado@yahoo.fr

Crédit photo : Facebook SAKADO