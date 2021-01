Hérault - Dérogation au repos dominical dans le département de l'Hérault

DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DANS LE DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 : autorisation aux établissements de vente au détail de biens et services du département de l'Hérault de donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leurs salariés un autre jour que les dimanches 24 et 31 janvier 2021 ainsi que les 7 et 14 février 2021.

En revanche, les établissements qui seront donc ouverts à ces dates devront respecter la réglementation relative au travail du dimanche, à savoir le volontariat des salariés et le respect des repos quotidien et hebdomadaire légaux.

Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier d'un repos compensateur et percevra pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération due pour une durée équivalente ou toutes autres contreparties plus favorables prévues par les conventions collectives applicables.